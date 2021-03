Amalín, en el recuerdo del Mosconia

“Siempre se dedicó al equipo, estaba para lo que se necesitara todo el mundo, se encargaba de vender cestas, rifas, lotería, camisetas, lo que hiciera falta, sin pedir nada a cambio, sin reclamar nada a nadie, siempre a disposición de lo que le mandaran y siempre con una entrega admirables...”, y así contribuía a que las cuentas del equipo estuvieran con los márgenes necesarios para su continuidad.

“Amalín siempre estaba allí, a la entrada, con un puro habano, esperando a vender a todos los que pasaran a su lado”, recuerda Fernández. Y despertando la sonrisa y el cariño de quienes se acercaban a él. “Seguramente haya sido la persona que más dinero sacó para el club a lo largo de toda su historia”, subraya la presidenta.

Amalio Menéndez falleció cuando tenía 73 años y el pesar se coló en todas las casas de la villa moscona. “Era una figura muy importante para todos” y por eso su marcha causó un gran dolor en el municipio y, especialmente, entre sus compañeros, jugadores, directivos y aficionados del equipo de fútbol moscón.

“La crisis sanitaria no nos dejó hacer un homenaje como hubiera merecido, no pudimos reunir a demasiada gente, ni tampoco llevar a cabo ninguna historia especial, que es lo que de verdad se merecía”; indica la presidenta del club, “pero el Mosconia era Amalín y Amalín era el Mosconia, no podíamos no rendirle un acto de homenaje y despedida, se lo merecía y no habrá nadie que piense lo contrario”, subraya Fernández. Unas palabras, unas flores, recuerdos de anécdotas, mucha emoción contenida, “y mucho cariño y pena” fue lo que este domingo se respiró en Grado recordando a Amalín en el campo de fútbol que tanto quería.

Pero hay planes de futuro para que su memoria siempre quede viva y su recuerdo esté, pase el tiempo que pase, vinculado al club. “Es verdad que tenemos que esperar aún, pero si la situación sanitaria nos lo permite, este mes de mayo iniciaremos un triangular de fútbol que queremos mantener cada año en honor de Amalín” anunció la presidenta. “Un memorial que llevará su nombre en el que se jugarán partidos entre jugadores veteranos del Mosconia, los actuales deportistas del club y todos aquellos moscones que quieran jugar al fútbol en este campeonato en homenaje a él”.

Será, dice Mónica Fernández, “una forma de recordar su entrega a nosotros”. Porque Amalín siempre hizo más de lo que pudo, y de lo que supo. Su mente, siempre ajena a los vericuetos de la realidad, le permitía ser como era. “No sabía leer, pero eso no le impedía ayudar en todo cuanto pudiera”, recuerda Fernández. “Como aquella vez que colaboraba en la pegada de carteles, con su bocadillo de chorizo y su refresco en la mano, y se afanaba en fijar aquel papel que había colocado al revés en la pared, sin saber que no estaba bien. Así quedó”, rememora. De aquella anécdota, “hay fotos”, igual que de muchas otras. “Tenemos imágenes muy tiernas de él”, dice. Y muchas lecciones de alguien que “pudiera o no pudiera, siempre estaba ahí, y nunca decía que no, era servicial, infatigable” y un vecino ilustre de esos que todos recordarán siempre con una sonrisa y mucho cariño.