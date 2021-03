La consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, visitó hoy la iglesia románica de Santiago de Arlós, en el concejo de Llanera, donde han comenzado las obras de restauración de este monumento del siglo XII, que ayuntamiento y vecinos llevaban reclamando desde hacía años.

Los trabajos consistirán en mejorar la techumbre para garantizar que no haya filtraciones. Se acometerán otros arreglos menores, incluido un drenaje perimetral que también subsanará problemas de humedades. Hoy ha comenzado la evaluación de los daños para comenzar el trabajo cuanto antes. La consejera, que estuvo acompañada por el regidor llanerense, Gerardo Sanz.

La Consejera mostró su satisfacción con el inicio de la obra, que durará unos cuatro meses, y justificó los retrasos en que “la administración es una gran mole difícil a veces de mover; hay que presupuestar las cosas, hacer planes previos y tener ayuntamientos como este que nunca tiran la toalla, y tengo que agradecérselo mucho al Alcalde y a la gente del concejo”. Mientras, el vicario episcopal de Oviedo-Centro, José Julio Velasco, destacó que “era una obra largamente esperada y por eso este es un día gozoso en el calendario para parroquianos y para concejo”. “Aquí está el alcalde, que pujó fuertemente por ella y fue muy constante, y yo siempre digo que el paciente, siempre triunfa”, explicó.

Y es que la reforma del edificio lleva muchos años de retraso y algunos arreglos menores que nunca fueron suficientes para un Bien de Interés Cultural (BIC) que es gran representante del románico asturiano (data del siglo XII). En 2017, el Principado se comprometió a acometer la obra, pero nunca llegó a hacerlo. Será durante los próximos meses, al fin, que los vecinos de Arlós podrán ver su iglesia restaurada, tras incluir el gobierno autonómico la correspondiente dotación económica en los últimos Presupuestos.

El Alcalde no ocultó su satifacción por el comienzo de los trabajos, que ya se habían comprometido por parte del Principado en 2017. “Quiero pedir disculpas a los vecinos por la espera, y agradecerles su paciencia estos años. También agradecer a la consejera y al director general por su apoyo (...) Berta Piñán ha conseguido que se iniciaran las obras. También ha sido clave la postura del Arzobispado, que ha sido paciente y aceptó la propuesta de la Consejería para desatascar esta obra”, incidió Sanz. Sin duda, añadió, esta actuación “es una muy buena noticia para Llanera y puedo decir que, aunque los alcaldes siempre tenemos temas que nos quitan el sueño, hoy recupero una parte del sueño que me quitaba no empezar la obra de Arlós”.