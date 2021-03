Siero aprueba el proyecto para impulsar la digitalización total de la Administración

El Ayuntamiento de Siero se ha fijado como objetivo ser una Administración totalmente digitalizada y prestar al ciudadano todos los servicios de manera electrónica en los casos en que sea posible hacerlo. El proyecto que tiene en marcha el gobierno local pasa por mejorar e incrementar los procedimientos telemáticos que la ciudadanía pueda realizar sin acudir a las dependencias municipales, por simplificar los procesos de autenticación y el suministro de documentación, por habilitar la posibilidad de hacer pagos y autoliquidaciones online o por implantar herramientas para la visualización y consulta de información pública por parte de los vecinos.

Para la aplicación de algunas de estas medidas sería necesaria la integración con diferentes plataformas externas de otras administraciones. Aún queda camino por recorrer para hacer realidad el plan, pero el Consistorio está dando ya lo pasos fundamentales para agilizar su desarrollo. Así, el Ejecutivo anunció ayer que ha aprobado y enviado al Ministerio de Hacienda la iniciativa denominada “Mejora y ampliación de la Administración electrónica y herramientas TIC para la digitalización de procedimientos administrativos, prestación de servicios y publicación de contenidos digitales”. La propuesta debe remitirse al ministerio al tratarse de un proyecto que se enmarca en la línea “Lugones Centro Smart” del plan de implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) que, a su vez, lleva por nombre “El Centro de Asturias” y que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Los avances respecto al plan fueron presentados en rueda de prensa telemática por la edil de Desarrollo y Promoción Económica, Aida Nuño. Detalló que el proyecto, que también se registró ante la dirección general de Fondos Europeos, tiene un coste de 421.863,4 euros, del total de 600.000 euros previstos para el conjunto de la línea “Lugones Centro Smart”.

El planteamiento de Siero tiene dos pilares básicos. Por un lado, la mencionada mejora y ampliación de la sede electrónica municipal. Esta parte del proyecto cuenta con un presupuesto de 143.433 euros. La otra base de la propuesta pasa por implementar una infraestructura tecnológica de soporte para las medidas a implantar. “Se trata de los servicios del Centro de Procesos de Datos en la modalidad Cloud, que permitirá que nuestra sede electrónica, el gestor documental y resto de servicios municipales, puedan soportar la nueva carga de trabajo. Esta infraestructura, con un presupuesto 272.250 euros, permitirá un alto nivel de continuidad, seguridad y de crecimiento futuro en caso necesario”, explicó Nuño.

La concejal destacó que la aprobación y el traslado al ministerio de Hacienda de la planificación prevista “es muy importante porque se materializa la estrategia”. “Una vez presentada la operación, se pueden empezar las licitaciones. Vamos poco a poco dando pasos, pero este supone una avance importante porque vamos hacia la ejecución real”, incidió.

La edil señaló que no es posible adelantar en qué plazos tendrán el visto bueno del ministerio de Hacienda. “Una vez que se les ha trasladado sí podemos comenzar con procesos de licitación, pero no se podría empezar a ejecutar hasta que tengamos la validación por su parte. Eso no depende lógicamente nosotros y por ello no podemos conocer exactamente los plazos, si bien, como digo, sí que nos permite arrancar con los procesos de licitación”, subrayó Nuño.

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) que recibe por nombre “El centro de Asturias” se plantea en el marco de varios objetivos temáticos y fundamentales. Por un lado, se impulsará la mejora del uso y la calidad de las Tecnologías de la Información (TIC) y el acceso a las mismas por parte del conjunto de la población. Por otro, se pretende favorecer la transición a una economía baja en carbono, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Y, por último, también se persigue promover la inclusión social y desarrollar iniciativas encaminadas a luchar contra la pobreza. Siero cuenta con varias iniciativas en el marco de esta estrategia, que dispone de un presupuesto total de 6.305.911 euros, siendo la ayuda de fondos Feder asignada de 5.044.729, lo que representa el 80 por ciento de la suma global. Por su parte, el Ayuntamiento de Siero cofinancia el importe restante, con un montante que asciende a 1.261.182 euros. Entre otras iniciativas relacionadas con esta estrategia de desarrollo sostenible se encuentra, además del plan para la digitalización de la administración, el proyecto de regeneración de la Avenida de Viella, en Lugones.