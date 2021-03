Así funciona el área de licencias de Siero: “Si se puede hacer en una semana, no se tarda dos”

“Lo que se puede hacer en una semana, no tarda dos. Si lo que se puede sacar adelante en diez o quince días tardara seis meses, las cosas no serían igual”, suele repetir el alcalde, Ángel García, para enfatizar que ser resolutivos y “dar confianza” a ciudadanos y empresas no es solo una característica que deba guiar la gestión de las administraciones como regla general, sino que es imprescindible para favorecer la actividad económica y que las inversiones lleguen a buen puerto.

En el área de licencias del Ayuntamiento de Siero trabajan con un protocolo interno que fija periodos medios para la concesión de licencias. Se trata siempre, en la medida de lo posible, de cumplirlo. Hay, por supuesto, prioridad para las actividades empresariales generadoras de actividad y empleo en el municipio. Pero la disciplina de los plazos se aplica a todos los ámbitos. Y de momento con éxito. La edil de Urbanismo, Susana Madera, y la jefa de la sección de Licencias, Estefanía García del Blanco, ponen varios ejemplos. Así, en lo que respecta a los permisos para la construcción de naves industriales, se ha rebajado considerablemente el tiempo de tramitación y aprobación, pasando de 74 días en 2018 a 64 en 2019 y a 24 en 2020. También va a la baja lo relacionado con las viviendas unifamiliares: en los tres últimos años se avanzó desde los 133 días a los 127 hasta los 93 actuales. “Incluso en este momento ya son menos días que los que apunta ese último dato”, precisa la concejal de Urbanismo, Susana Madera.

El equipo de funcionarios está formado por diez personas “muy eficientes”, destaca Urbanismo

Hay más. La reforma o ampliación de edificios que en 2018 requería de 108 días para tramitación, se redujo a 59 en 2019 y a 50 el año pasado. Si se trata de una rehabilitación o ampliación de viviendas el periodo medio bajó de los 109 días de 2018 a los 70 actuales. O por poner otro caso, en lo que respecta a locales de negocio, es decir, la licencia de obras para un pequeño comercio, se ha pasado de 57 días a tan solo 27. El periodo puede ser incluso menor. En las actividades denominadas inocuas, “como puede ser una mercería”, nos fijamos como meta poder sacar la licencia de obra en 13 días”, apuntan desde el servicio que realiza toda esta tramitación.

Existen, no obstante, situaciones que se complican, como el caso de las obras menores que, por ejemplo, tienen que ver con reformas de viviendas, puesto que, en ocasiones, el servicio de inspección urbanística detecta que los trabajos en marcha o los ya ejecutados difieren de aquello para lo que se había solicitado permiso. Ante estas circunstancias, el tiempo puede demorarse hasta que se subsanan las irregularidades existentes y ello alarga las medias de plazos. Con todo, por regla general y si no hay este tipo de inconvenientes, las licencias pueden estar en unas dos semanas o menos, cuando el plazo máximo establecido por ley es de un mes.

“Hay un protocolo interno que nosotros mismos hemos marcado para organizar y dar agilidad al servicio y rige para todos los casos, no es exclusivo para nadie, sino para el conjunto de licencias”, incide la edil de Urbanismo sobre el funcionamiento de un servicio que cuenta con diez trabajadores que sacan adelante la tarea “a fuerza de horas” y eficiencia para cumplir objetivos.

Los plazos se han reducido también en los últimos tres años para obras de menor entidad o permisos de instalaciones de diverso tipo. Así, por ejemplo, la petición para la colocación de una grúa móvil ha pasado de 25 días para obtener una respuesta de la administración local a 19 días en 2019 para llegar a los 17 el año pasado. Incluso hay reducción de plazos medios para la concesión de licencias en asuntos más cotidianos como las que se requieren para tener una caseta de aperos de labranza o un tendejón: en estos casos, el periodo medio de 2020 fue de 32 días frente a los 47 de 2018.

“La labor de los trabajadores municipales es extraordinaria. Porque sin su implicación y buen hacer los objetivos municipales no saldrían adelante", señala el Alcalde.