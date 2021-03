El gobierno municipal de Noreña (IPÑ) cuenta con poder destinar unos 200.000 euros del remanente de 2020 a diversas inversiones necesarias en el concejo. Fuentes del Ejecutivo local señalan que “todavía no hay una cantidad exacta y quizá pueda ser más”, pero entienden que la suma será “similar” a la que el año pasado no pudo utilizarse al no autorizarlo el Gobierno de España.

Finalmente, este año, el Consistorio podrá disponer de sus ahorros para concretar algunas actuaciones, entre las que podrían incluirse mejoras en la red de abastecimiento de algunas zonas que quedaron pendientes el ejercicio pasado. Lo que no será necesario añadir será la mejora del campo de fútbol municipal, ya que se incluyó en las cuentas para este 2021.

De momento, y a la espera de saber cuál es la cantidad exacta de la que dispondrán, IPÑ no ha concretado cuáles serán las posibles actuaciones. No obstante, sí da por descartadas nuevas intervenciones en el colegio público local tras haberse realizado ya obras recientemente. El Ayuntamiento deberá aprobar en breve la modificación presupuestaria en pleno tal y como ya han hecho sus concejos vecinos de Siero y Llanera.