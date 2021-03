El Siero más ambicioso se presentó ayer en Madrid como un lugar para “vivir e invertir”. Lo hizo ante las miradas de políticos autonómicos de casi todos los colores, representantes empresariales y sindicales. Destacó la presencia en el acto de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que subrayó las bondades del concejo: “Es el eje de Asturias”, destacó, tras hacer referencia al desembarco de Amazon, como una “gran noticia” para el concejo y para Asturias.

En el acto, que tenía por finalidad lanzar la campaña promocional del municipio como un lugar no solamente idóneo para la iniciativa empresarial sino para residir por su calidad de vida, el presidente de la CEOE intervino primero, como anfitrión, ya que la convocatoria se desarrolló en la sede madrileña del colectivo. “Que venga gente del Principado de Asturias es muy importante y estamos muy satisfechos de recibiros”. Garamendi abundó en su buen concepto de la comunidad e hizo hincapié en la llegada de Amazon, una “importante” multinacional logística al polígono de Bobes.

También dio su visto bueno a la campaña presentada por el Ayuntamiento, bajo el título “Siero, un lugar para vivir en invertir”. “Me gusta que se ponga por delante el vivir. Que se ponga por delante a las personas. Si un sitio es adecuado para que se instalen, seguro que lo será para que inviertan”, indicó.

Por último, reveló la última petición que ha hecho al Gobierno de España, que tiene mucho que ver, sostuvo con la implantación de empresas en polígonos como Bobes. “Hemos solicitado que haya libertad en los plazos de amortización de los bienes de equipo que se adquieren” para favorecer la situación financiera de las empresas al permitir esta mayor flexibilidad el aplazamiento de la fiscalidad”, indicó.

Mientras, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, agradeció el apoyo de Garamendi durante su intervención. El propio regidor fue el encargado de hacer la presentación de su municipio. Explicó su modelo de concejo, basado en su posición central en Asturias y, a partir de ello, no solo la apuesta por favorecer el desarrollo económico, sino por diseñar núcleos urbanos y zonas rurales con mayor calidad de vida. Su idea, incidió, “la posibilidad de teletrabajar, vivir en la naturaleza, con playas a menos de media hora, estaciones de esquí a una, la mejor educación y centros sanitarios”.

García se mostró cercano e incluso tiró de algunos ejemplos prácticos para abundar en cual su concepto de lo que omplica estar a cargo de la gestión municipal. “Es como si Siero fuera una empresa y yo el director general. Prestamos servicios a nuestros clientes, que son vecinos y empresas. El objetivo es mejorar ese servicio. Estamos en una época de caída de beneficios y, según lo veo yo, las opciones que nos quedan son, subir los impuestos, reducir el gasto o buscar ingresos por otra vía, como es esta, atraer vecinos e inversores”, resumió. Esa concepción de la gestión de una administración pública encantó a Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que no dudó en elogiar a García. “El Alcalde de Siero se encontró un muerto en Bobes y lo resucitó, con la colaboración del vicepresidente, Juan Cofiño. A Cepi (por Ángel García), muchas veces lo pongo de ejemplo de lo que debe ser un político”, afirmó Feito.

Para él, no cabe duda alguna del potencial del concejo para crecer. Máxime tras la llegada de Amazon. “Creo que si no fuera por ese empeño que puso para que Bobes saliera adelante, Amazon no habría llegado y, sin duda, no estaríamos aquí en Madrid presentando esta campaña para llevar vecinos e inversión al concejo”, concluyó el presidente de la FADE.

La mención de Feito satisfizo a Cofiño, que coincidió en admirar el potencial de Siero, especialmente tras la llegada de Amazon. Eso sí, puso el freno de mano sobre el desarrollo de Bobes, entendiendo que, “aunque todas las noticias que llegan son positivas, aún queda terreno libre de la primera fase”.

Esa fue la respuesta del vicepresidente autonómico tras ser preguntado por la urbanización de la segunda y tercera fase del polígono, que, hace poco más de un año, veía posible dejar avanzada en esta legislatura.

Apoyaron también la presentación acudiendo al acto dos diputados autonómicos, el forista Adrián Pumares y la portavoz del PP, Teresa Mallada. El primero, dio su beneplácito al acto organizado por el gobierno socialista sierense, apuntando que, “todo lo que sea promocionar Asturias, es una buena iniciativa”. Asimismo, el portavoz de Foro, recordó que, “estamos intentando que se destinen partidas importantes para mejorar las conexiones del polígono de Bobes”.

Teresa Mallada también celebró la llegada de Amazon a Bobes, pero reivindicó que, “esa atracción de empresas a nuestros polígonos no se produce al ritmo que nos gustaría, porque están abandonados. Somos la única comunidad que no tiene regulados los polígonos. Deberíamos contar con una normativa que involucre a la administración en su mantenimiento”.

La llegada a la capital de España de la delegación sierense fue ayer muy temprano. Tanto que los franceses que estos días se pegan la fiesta en el Madrid libertino, aún se acostaban cuando los representantes del concejo de Siero se levantaban frescos. Era el gran día, tocaba presentar la campaña “Siero, un lugar para vivir e invertir”, en Madrid, y nada menos que en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Al lugar llegaron 30 asturianos y un vasco, Antonio Garamendi, presidente del colectivo que acogía en su “casa” a la expedición del Principado. Lo hicieron en un clima raro la capital de España, algo de frío, invasión afrancesada y elecciones anticipadas. Mucho del jugo de la jornada vino por ahí y, hasta los representantes del PP, las diputadas Teresa Mallada, Beatriz Polledo y el concejal sierense Hugo Nava, se apresuraron al acabar: “Tenemos que irnos a ver Ayuso”.

Mallada estuvo muy activa, pero llegó al final. A primera hora estaban en el auditorio de la CEOE el concejal de Hacienda, Alberto Pajares, formalmente vestido, la gente de prensa y el concejal otrora independiente de IU Siero, Tarik Vázquez, anunciando que “acabo de afiliarme”. Afiliado a sus principios llegó raudo el alcalde, el socialista Ángel García, poco después que otros representantes locales de Vox y Ciudadanos. El regidor iba con uno del PP, Silverio Argüelles y seguido de cerca por el vicepresidente Juan Cofiño –que venía de “tomar un café”– y del presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito. Cofiño prudente, Feito alegre, con corbata burdeos , saludaron a todos. También a los sindicalistas José Luis Alperi, secretario general del SOMA huyendo del traje, con chaleco a la moda, y Sergio Peña, presidente del CSIF-Asturias este sí, con chaqueta y camisa.

Separados por tres espacios de distancia en las butacas, algunos se inclinaban a intentar decir algo al oído de sus vecinos de silla. Desde la parte baja del auditorio, donde habló primero Antonio Garamendi, se observaba una grada de lo más heterogénea. De IU, a Vox, pasando por el PSOE y el PP. Solo faltaba Podemos: “Están casi todos. Al menos los que quisieron”, se encargaron de recalcar los intervinientes.

Una vez Garamendi se tuvo que ausentar, le tocó el turno al regidor sierense, algo nervioso de inicio, pero ganando en confianza, poco a poco. Una vez habló él, los dos siguientes, Feito y Cofiño, elogiaron al Alcalde. El primero dijo que “le pongo como ejemplo de político, por encima de las siglas”. Siguió la línea de la afiliación política Cofiño, muy en sintonía con Feito. “Siero tiene a la cabeza un Alcalde singular, proactivo, más allá de las siglas”, dijo tras aplaudir la celebración del acto, en Madrid.

Acabaron los discursos y el acto, en el que también se proyectó un vídeo, acompañado por una canción de Lady Gaga, que el regidor quiso destacar. Hubo, por parte de algunos miembros de la corporación sierense, un recuerdo hacia Juan Camino, ex concejal de Hacienda recientemente fallecido: “Miraba hasta la última factura”, comentaban cariñosamente.

Luego tocó comer. Ya en el restaurante, mesas de cuatro en cuatro, a veces con equipos mezclados. García, con Feito, Cofiño y Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), a lo suyo, negociando el futuro. Los dos de Foro, el edil Eduardo Llosa y Adrián Pumares, con Silverio Argüelles del PP de Llanera y Tarik Vázquez, de IU de Siero. “Aquí se habla demasiado de fútbol”, comentaba uno de ellos, mientras otros desviaban el tema hacia la posibilidad de cortejar en Madrid.

Tras la comida posterior, quedaba la vuelta a Asturias, dejando el sueño de Siero muy vivo, incluso al alejarse del Madrid libertino.