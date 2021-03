La presencia de un buitre sorprende a los vecinos de la zona rural maliayesa

Un buitre leonado sorprendía hace unos días a una vecina de un barrio de San Pedro de Ambás que se encontró cerca de su vivienda un enorme ejemplar posado en un árbol, a unos 15 metros de altura. “En mis 39 años de vida jamás había visto un buitre en esta zona. Era un ave adulta de un considerable tamaño y más de medio metro de altura”, explica la vecina maliayesa Sonia Montequín Acebedo, que topó con el ejemplar el pasado fin de semana y no se explica como el buitre pudo llegar hasta tan cerca de su casa.

“Me impresionó por su envergadura, garras y pico, pero sobre todo el tamaño de sus alas porque cuando me vio tan cerca alzó el vuelo en dirección a Valdediós. No me dejó ni tiempo a hacerle fotos”, apunta Montequín, que no da “crédito” al avistamiento de una especie que ya conocía bien, pero por una visita al Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres.

Según explican expertos ornitólogos maliayeses la aparición de estas aves es muy rara en Villaviciosa. “Puede que el ejemplar haya llegado desde la Sierra del Sueve. A veces aprovechan las corrientes de convección para desplazarse varios kilómetros sin mover las alas, o por la presencia de alguna carroña ganadera”, indican. No es el primer avistamiento de buitres en el concejo maliayo, pues hace unos años llegó a verse a una cría de buitre negro en el entorno de la ría.