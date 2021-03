Las ayudas del denominado “fondo covid” del Ayuntamiento de Siero han tenido buena acogida entre las empresas y autónomos afectados por la pandemia, pero también generan algunas dudas. Según explican los interesados en recibirlas, “no sabemos lo que nos pueden dar” y, en algunos, casos, hay también incertidumbres por los plazos.

La convocatoria apunta que existen cuatro tramos, en función del número de trabajadores de las empresas. La cuantía más alta, para aquellas con más de diez empleados, será de 2.400 euros. En el caso de solicitantes con entre cuatro y nueve empleados, la más elevada llegaría a los 2.100 euros. Si se trata de las que tienen entre uno y tres trabajadores podría llegarse a 1.600 euros. Finalmente, para los autónomos sin empleados a su cargo la suma sería de mil euros.

Las ayudas están destinadas a compañías de todos los sectores que hayan tenido que detener su actividad por restricciones autonómicas o nacionales relacionadas con la propagación del covid o a aquellas firmas que hayan sufrido un descenso en su facturación de al menos el 35 por ciento.

Pablo Vigón, representante de los empresarios de la práctica totalidad de los polígonos sierenses, se muestra comedido a la hora de valorar el “fondo covid” municipal, que alcanza el millón de euros. “Desconozco los montantes definitivos, pero cualquier ayuda, cubra o no totalmente las pérdidas, es bienvenida”, subraya.

Los comerciantes locales, por su parte, sí que entran al fondo de la cuestión. La portavoz del sector en Lugones, Rosa Vázquez, apunta que “toda ayuda está bien, no vamos a decir que no”. Eso sí, no evita reconocer que “hay incertidumbre en el sentido de que no sabes lo que te va a tocar”.

Sobre el sistema planteado por el Consistorio, subraya que, “como va por puntuación hasta que no se tengan todas las solicitudes no sabes si vas a contar con 100 euros o con más e igual te cuesta más el asesor necesario para pedirlas”.

Esa es una de sus principales dudas, la tramitación. “Te piden demasiados papeles para una ayuda que puede ser mínima, mientras el Principado solo te hace mandar una solicitud simple. La Administración local necesita digitalizarse para facilitar estos procesos”.

En todo caso, para Vázquez, se echa en falta que el “fondo covid”, más que apuntar a unos máximos cuente con unos mínimos: “De esa forma, al menos, sabríamos lo que podemos recibir. La mayoría de los comercios de Lugones son autónomos sin empleados. Como mucho pueden recibir mil y puede ser menos según el número de solicitudes que haya. Deberían haber hecho ayudas más específicas para los negocios pequeños”, concluye.

Negocios en riesgo

Muy parecida es la visión de Blanca García, representante de los comerciantes en la Pola. Esta habla de “desesperación”, ante el nuevo cierre perimetral y de “dudas” ante lo que cada uno pueda percibir. “En mi caso, sin trabajadores, como la mayoría del colectivo, lo máximo serían mil y lo que nos den, a saber”, dice. García se resigna y señala que “menos da una piedra”. “Habrá que aguantar lo que nos echen”, añade.

El caso de los hosteleros es muy similar o incluso peor que el de los comerciantes. Roberto Valdés, representante del sector en Lugones, ve muy negro el futuro: “El 90 por ciento de los negocios está en riesgo”.

Él tiene 9 trabajadores, con lo que optaría a un máximo de 2.100 euros, pero no lo ve claro. “Entiendo que las cantidades dependerán del número de solicitudes. En Siero somos tantos, que un millón de euros, probablemente, se quede corto”, lamenta.

Eso no quita para que celebre, “cualquier dinero que pueda entrar” y rechace entrar en valoraciones, a mayores, “hasta ver cuánto nos toca”.