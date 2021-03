La situación en Parque Principado es desesperada. Así lo reconoce el director del centro, Fernando García, que apunta que “solo hay 30 tiendas funcionando de las 150 y con personal mínimo”. La joya de los centros comerciales asturianos, que se ubica en Paredes (Siero), está al límite una vez se ha anunciado un nuevo cierre obligatorio al entrar Siero de nuevo en la denominada Fase “4 Plus”, que determina el cierre perimetral del municipio y la clausura de grandes superficies comerciales. “Es un mazazo”, repite al día siguiente de conocer la noticia.

Un anuncio que les ha pillado por sorpresa, pues se produjo tras una revisión retroactiva de los datos por parte del Principado, que explicó que durante tres días el municipio había superado los umbrales máximos que determinan la adopción de medidas.

“Este es el cuarto cierre en menos de un año y, parece que siempre llegan en los momentos menos oportunos”, explica García, que se refiere así a que ya tuvieron que cerrar en noviembre, coincidiendo con el Black Friday, que se “arruinó la campaña navideña” o que, en este caso, ocurrirá lo mismo con la Semana Santa. “Esperábamos que esta época pudiera suponer una recuperación, al no poder salir la gente de Asturias, se animara el consumo en el centro”, explica.

No será así y tendrán que estar, al menos, quince días cerrados. Un golpe importante, sobre todo “para los restaurantes”. Apunta García que, para ellos, “abrir y cerrar no es cuestión de un día”. “Tienen que tirar la comida, mandar a los empleados al ERTE y luego volver a comprarla, recibirla y volver a contar con el personal”.

Este sistema hace que, muchos, no hayan vuelto a reabrir y otros tantos estén al borde del cierre. “Se dan dos circunstancias. Hay empresas que están ahogadas, que casi no se salvarían ni con alquileres gratuitos y otros, los negocios considerados esenciales, que están perdiendo dinero, manteniendo abierto, al solo poder venir gente de Siero, por no mandar a sus empleados al ERTE, que, a saber, cuando cobran”.

Tampoco les va especialmente bien a las empresas multinacionales: “Hay una, que tendrá mil tiendas en el mundo, que me dice que solo tiene esta cerrada”.