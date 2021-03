“Precisión quirúrgica” contra la velutina

Se trata de una iniciativa con el fin de recaudar dinero para continuar financiando las actividades del colectivo.

Las trampas para la avispa asiática están hechas con total esmero, pero además cuentan con asesoramiento: el del ingeniero agrónomo maliayés Juan Prado, uno de los mayores expertos asturianos en velutina. Esta lucha, indica Prado, es “una guerra contra un enemigo muy perjudicial”. “Lo mejor que se puede hacer de manera preventiva en esta época del año es el trampeo temprano de esas reinas fundadoras que despiertan de su diapausa (hibernación), cuando aún no tienen hijas y ellas mismas se tienen que exponer y arriesgar en las tareas fuera del pequeño nido embrionario”, explica.

Sobre la fabricación de las trampas que el propio Prado ha diseñado explica que “las entradas en la parte superior de la botella de plástico están calibradas a 8,5 milímetros para que los insectos mayores que la avispa asiática, como el avispón europeo, el abejorro o las mariposas no puedan entrar”. “Estas trampas tienen un flotador y unas salidas de cinco o seis milímetros. No se pretende que los insectos mueran ahogados en el atrayente –agua, azúcar y levadura panadera– y sí facilitar la salida de los más pequeños, abejas o avispas comunes”, añade Prado sobre la preparación de la perfecta trampa para cazar solo velutinas e intentar no dañar a otros insectos.

Los usuarios del colectivo Raitana ya están fabricando este tipo de trampas bajo la supervisión experta. “En los talleres hacemos unas 60 trampas semanales que se venden a un precio muy económico que ayuda a financiar las actividades de la entidad. Estamos muy agradecidos a los vecinos por las botellas de plástico que nos aportan y también a Juan Prado por su colaboración. Para los usuarios de la asociación, la actividad es muy amena, pero sobre todo y muy importante es que les entretiene mucho”, asegura Felipe Vallés, colaborador del colectivo.

Según Juan Prado la avispa asiática ha llegado para quedarse y “es la responsabilidad de todos mantenerla bajo control y nunca permitir que sus desmanes afecten a nuestro Paraíso Natural”. Para ello, concluye, deberemos ir aprendiendo a eliminarla con “precisión quirúrgica” a las reinas, evitando cualquier daño colateral”.