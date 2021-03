El colectivo de Amigos del Camino de Santiago Siero Jacobeo ha emitido un sello postal, con el logo de la asociación, para conmemorar su quinto aniversario de existencia. “Continuando con las celebraciones de nuestro quinto aniversario y, al coincidir con año santo, hemos contactado con Correos, que nos permitió transformar el logo de nuestra asociación en sellos reales”, apuntan los responsables del colectivo.

Su idea no se quedaba ahí, pues pretendían hacer un matasellos. “Para completar este evento nuestra idea era confeccionar un matasellos conmemorativo, en el que hacíamos una mención especial a nuestro municipio, con el lema ‘Siero, Vive el Camino’, el cual no se llevó a cabo, ya que el citado matasellos no se quedaba en la oficina de Correos de la Pola para que los peregrinos pudieran sellar allí sus credenciales”, coinciden los miembros de la asociación, que cumple ya un lustro.