El pleno virtual celebrado ayer por el Ayuntamiento de Villaviciosa incluyó momentos de gran tensión e incluyó duros cruces de acusaciones entre el alcalde, Alejandro Vega (PSOE), y el portavoz del PP, Andrés Buznego. El enfrentamiento surgió al debatirse una moción socialista para reducir las subvenciones que reciben los grupos políticos y los concejales, y aprobar una nueva regulación más estricta “para evitar fraudes”.

Vega acusó al PP de prácticas fraudulentas en el cobro de subvenciones municipales. Se refirió, n concreto, al cambio de titularidad de la sede del partido en la villa, hasta 2019 a nombre del partido y desde entonces al del grupo municipal. Según el regidor, con ese subterfugio el PP siguió pagando la sede con dinero municipal, algo que calificó de “incomprensible”, pues partido y grupo municipal tienen “fines distintos” y “diferentes personalidades jurídicas”. Esta actuación del PP, unido a que la mayoría de los grupos no gastan todo el dinero asignado y tienen que devolverlo, llevó a Vega a plantear reducir de 50 a 25 euros el fijo mensual para cada grupo político y de 60 a 50 euros la aportación al mes por cada concejal.

El PP rechazó las acusaciones de Vega. Buznego resaltó que todos los gastos realizados por el PP han sido avalados por la Intervención municipal y que su “único pecado” es que los gastos “no gustan al alcalde, que ahora hace de interventor”. Recordó que el Alcalde realizó tres gastos que sí tuvieron reparos de Intervención y lanzó un órdago: eliminar todas las subvenciones políticas.

Vega rechazó votar la propuesta del PP porque no fue formalizada ni en la comisión ni en el propio pleno. Acusó a Buznego de “marrullero”, de ser “un residuo del régimen del PP” que gobernó Villaviciosa hasta 2015, y le emplazó a hacer público “en el plazo de una semana” en qué gastó el PP los 33.600 euros que percibió en subvenciones municipales entre los años 2011 y 2015. Según dijo, ese es el único “dinero opaco” que no ha cumplido la obligación de “transparencia” que señala la normativa municipal y que no ha sido objeto de fiscalización. La propuesta socialista para rebajar las subvenciones políticas municipales salió adelante con 10 votos a favor (PSOE, Cs y Podemos) y 3 en contra (PP).