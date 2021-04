“Solo quiero dar un tirón de orejas. No vamos a denunciar, pero que no le pase a nadie más porque mi madre ya está condenada”. Con ese objetivo, Tania Sandonis ha presentado una queja formal ante el Registro Civil de Gijón contra el centro de salud de Candás, en Carreño, por presunta negligencia médica. María Rosa Rodríguez, madre de la denunciante, sufrió un primer accidente cerebrovascular que, según su familia, no fue diagnosticado a tiempo. Ahora necesita atención las veinticuatro horas del día. No puede caminar ni tragar y se ha sumido en una profunda depresión. Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión de la Consejería de Salud.

María Rosa Rodríguez acudió el pasado 28 de febrero al centro de salud de Candás a causa de un malestar general. Estaba muy mareada. “Mi madre es diabética, tiene hipertensión y sobrepeso, pero la prejuzgaron y dijeron que era un empacho y le recetaron una medicación”, explica.

De camino a la farmacia, la mujer se desplomó en el suelo y comenzó a vomitar. Fueron de nuevo al ambulatorio, donde fue explorada, pero salió con la misma receta. “Me la dejaron en un banco y la cargué a casa como pude, porque ya le fallaba el lado izquierdo y, cuando llegamos a casa, estuvo tres horas vomitando”. Tania Sandonis volvió a llamar al centro de salud, ya muy preocupada, porque su madre estaba “medio inconsciente, como atontada y balbuceando”. En ese momento le dieron un volante para su traslado al hospital.

La mujer ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Jove, donde le diagnosticaron dos accidentes cerebrovasculares producidos por arritmia cardíaca que le produjo trombos. “Los accidentes cerebrovasculares los estaba teniendo ya en Candás, según me dijeron en Jove”, indica la hija de la enferma. “Me da rabia, no la atendieron como debiera ser. Las arritmias se las tenían que haber visto en el electrocardiograma que me dijo el médico que le había hecho en el ambulatorio”, añade.

Debido a la afección sufrida, la candasina tiene el bulbo raquídeo dañado, lo que le impide la deglución por lo que le pusieron un dispositivo de alimentación artificial. Tampoco puede caminar y tiene vértigo crónico. Y se ha deprimido por completo, “ha pasado de ser una persona funcional, con sus paseos diarios, aunque a veces se descuidase un poco, a necesitar atención las veinticuatro horas. Está sufriendo muchísimo y me dice que estoy perdiendo mi vida con ella”, comenta la joven muy emocionada. Ella también está afectada, su vida ha dado un giro total: “Pero de eso no tiene la culpa nadie”, matiza.

Está estudiando para auxiliar de Enfermería, “menos mal”, apostilla. Y ha gestionado la ayuda a domicilio para poder ir a clase. Ha contratado una logopeda para que su madre pueda recuperar el habla, afectada por la disfagia, y hará obras en el piso en el que viven para mejorar la movilidad de su progenitora. “Todo tirando de los ahorros, dentro de las posibilidades que tenemos. También nos ayudaron mucho prestándonos una silla y un andador”, añade.

La presunta negligencia médica ha sido denunciada por Tania Sandonis y afirma que lo único que espera es “que a algunos se les caiga la cara de vergüenza”. Su esperanza es ahora ver a su madre caminar de nuevo.