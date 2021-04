Los tesoros del Archivo de Siero: de la carta de un testigo de la explosión del acorazado Maine a la partitura de El Carmín de la Pola

“Habana, 20 de febrero de 1898. Querido padre (…) Cojo la pluma en la mano para saber de su salud. La mía por la presente es buena, a Dios Gracias. Sabrá como en el día 15 del presente (mes) en el acorazado Maine de la marina americana sucedió una explosión (…) el susto que nos daría cuando dio el estampido que en la calle donde yo estoy se apagaron todas las luces. También les diré que yo creí que se acababa el mundo como también lo creyeron mis compañeros (…) Como me decían que se esperaba otra explosión más grande me fui para casa y desde allí contemplé las camillas que pasaban y de tantas que pasaron me dio mucha lástima (…)”. Es un extracto de la carta manuscrita que, en la fecha que figura en el encabezamiento, Antonio García García, un emigrante en Cuba a finales del siglo XIX, remitía a su familia en Siero, contándole como había vivido la explosión de la embarcación que el gobierno estadounidense de la época había enviado a la bahía de la capital cubana. El original de la misiva, cuya caligrafía la hace ilegible en algunos puntos, se conserva en el archivo municipal sierense, en la Pola, y como todo lo que allí se guarda es un pequeño tesoro que cuenta un gran historia.

Cartas de este tipo, las que los emigrantes escribían a los suyos desde sus países de acogida, hay varias en las dependencias sierenses que custodian el valioso patrimonio documental del concejo. Las familias las presentaban como prueba de que el autor de las mismas no era un prófugo, para poder justificar, cuando era llamado a filas, que estaba en el extranjero y por ese motivo no podía responder al requerimiento de alistamiento. Entre otras, esta llamó la atención de Rosa Villa, la responsable del archivo, cuando inició la enorme tarea de recuperar y poner en valor el gran legado que hoy está disposición de la ciudadanía en los locales laterales de la antigua Casa de Cultura polesa. Como con otros tantos hallazgos que fueron apareciendo –en el depósito que antaño se ubicaba en el bajocubierta del edificio del Ayuntamiento o los localizados luego en los locales del antiguo matadero– no pudo detenerse demasiado con ellos en el momento en que los encontró, aunque le hubiera encantado poder hacerlo, confiesa quien habla de su trabajo con una gran pasión.

“Cosas en las que me hubiera detenido cuando iniciamos el trabajo para hacer del archivo lo que es hoy hubo muchas. Pero entonces no podía pararme a recrearme en ello. Era mucho lo que había que hacer en aquellos años, todo prácticamente”, explica Villa, que entró en contacto con el Archivo de Siero en 1988 con un primer contrato y en 1993 obtuvo su plaza actual en propiedad. “Desde entonces venimos trabajando con los fondos y poniéndolos al servicio de los ciudadanos y de la propia Administración. Todos los días es normal que haya tarea relacionada con documentación para los informes técnicos, que tienen una base jurídica pero también tienen que basarse en antecedentes que pueda haber archivados sobre el expediente que se está tramitando. Es una labor muy necesaria y lo sabíamos cuando empezamos a trabajar. Había mucho por ordenar y catalogar, pero digamos que empezamos también por lo más reciente, lo que podía ser necesario para ese trabajo de la Administración. Así, diariamente, iba trabajando un poco sobre lo más reciente y un poco sobre lo más antiguo, de tal manera que en el tiempo llegara a un punto de confluencia, en el que me encontrara. Creí que no iba a llegar nunca a ese encuentro, a ese final, pero a través de los años llegó ese momento”, señala.

El archivo de Siero es hoy un equipamiento moderno, cuidado, accesible y con miles de fondos perfectamente catalogados. En concreto, 23.263 unidades de instalación (cajas o contendedores de documentación) que albergan más de 380.000 expedientes. Hace ya tiempo, además, que se viene trabajando en la digitalización. “Desde época muy temprana fuimos un poco la avanzadilla en la Administración electrónica y trabajamos con el documento y con el expediente electrónico. Este dos de abril ha entrado en vigor lo que se denomina archivo electrónico único y nosotros ya contamos con unos 30.000 expedientes en formato electrónico”, explica, mientras subraya que la labor de los archivos es fundamental para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la correcta aplicación de las normativas sobre transparencia de las administraciones públicas.

“El archivo es un servicio público, evidentemente. Hay una vertiente cultural, porque es la memoria del municipio, donde se gestiona, se organiza y se custodia el patrimonio documental de un concejo en todas sus connotaciones. Pero a mí también me gusta dar a conocer la otra parte, la que tiene que ver con la transparencia, con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Hay que destacar que no hay transparencia sin un archivo, porque la idea que mucha gente tiene es que aquí es donde se guardan todos aquellos legajos que solo lee generalmente gente especializada. Y no solo: aquí se custodian todos los documentos que van a ser prueba documental para hacer valer los derechos de los ciudadanos”, incide Villa.

Del archivo sierense se utilizan a diario documentos para apoyar la resolución de expedientes municipales relacionados con todo tipo de asuntos, entre otros los que tienen que ver con el desarrollo del planeamiento urbanístico. O para dar respuesta a consultas ciudadanas sobre los planos de una casa, sobre cualquier aspecto relativo al padrón de habitantes o incluso casos en los que se requiera probar que una persona ha compartido convivencia con otra para hacer valer sus derechos a ese respecto. Hay otros ejemplos de servicio memorables, como cuando “aquí dimos con el documento que hizo que la celebración de los Sidros de Valdesoto fuera Bien de Interés Cultural (BIC)”, detalla.

El archivo sierense guarda la memoria del municipio, su historia, sus usos y costumbres, a lo largo de varios siglos. Y lo cierto es que adentrarse en él con la guía experta de Rosa Villa es como ir abriendo un cofre lleno de tesoros. Estos espacios, explica, “son una manera de ver todos los aspectos de la vida de un territorio y su evolución a lo largo del tiempo”, incluyendo los avances sociales de todo tipo. Entre ellos, los relativos a los derechos de la mujer. De entre las hileras perfectamente ordenadas de grandes columnas de armarios y estantes, Villa extrae un edicto de 1865, una orden del entonces alcalde de Siero Vicente de Vegambre, que dice lo siguiente: “Ninguna moza soltera menor de 35 años podrá vivir sin especial licencia de la justicia en casa o cuarto por sí sola. Ha de vivir en compañía de padre, madre, curador, pariente u otra persona de conducta acreditada. Y en defecto se procederá contra ella en el rigor que permitan las circunstancias”.

Se hallan también entre estas paredes los originales del planeamiento para el ensanche de Pola de Siero obra de Sánchez del Río. O la recopilación de la fructífera y amplia trayectoria musical sierense: se guarda la historia de la producción artística, hasta con partituras originales, de Rafael Moro Collar, Ángel Émbil Ecenarro, Ricardo Dorado Pérez o Joaquín Morales Sánchez.

“En Siero hay una tradición musical muy importante. Y fuimos recopilando todo, también todas las partituras, empezando por Rafael Moro Collar, que la familia donó todo su archivo. Además de catalogar todos estos fondos, levantamos en fotografía todas las partituras para que hubiera un modo de consultarlas sin tener que tocar los originales y así evitar que se estropeen”, señala.

Entre otras, se pueden consultar las obras de Joaquín Morales Vázquez, autor de la música de la popular composición de El Carmín de la Pola, que tanto se interpreta en las fiestas locales del mismo nombre y cuya partitura original se guarda con mimo y orgullo en el archivo.

“Tenemos la obra de Joaquín Morales Vázquez, que es el autor de El Carmín de la Pola. En 1943 hubo un concurso para poner al concejo un himno o darle una canción de referencia y se presentó gente muy importante de la música. Quien ganó primero fue Ricardo Dorado Pérez, pero este hombre se retiró y entonces quedó Joaquín Morales Vázquez, que era extremeño, pero estaba casado con una mujer de la Pola. Fue director de la Banda de Música de la Casa Real, desde donde me enviaron algunas partituras y yo también les envié otras que teníamos aquí”, explica Villa.

El fondo documental de Siero es muy rico, pero podría haberlo sido mucho más de no haber sufrido, como en el caso de muchos archivos, pérdidas irreparables a lo largo de la historia. “Este fue un concejo con mucho comercio e industria, con mucha actividad que tuvo que haber dado lugar a un gran patrimonio documental, pero los avatares de la historia hicieron que se destruyera o desapareciera mucho. Tenemos constancia documental de que en 1811 los franceses tiraron los papeles al río, por ejemplo. O de que en 1934, con la Revolución, el archivo municipal de Siero estaba unido con el Registro de la Propiedad y con el Registro Civil y se quemó. Los años 40 del siglo pasado también fueron nefastos para los archivos, porque el régimen necesitaba papel y se reciclaba el de los archivos y, como no existía un archivero que discriminara sobre la importancia de unos y otros, se cogían todos. Los años más florecientes fueron ya los de la etapa democrática, que es cuando se empieza a tener conciencia de lo que un ciudadano necesita para hacer valer sus derechos”, comenta la responsable del archivo sierense.

Entre los documentos más antiguos de este espacio de Siero se cuenta uno de 1588, que está restaurado en el convento de San Pelayo y hace referencia al pósito que ha de tener una panera en Santa Marina. Y otro de 1745, una licencia para vender carnes que se le da a un matrimonio, también a la mujer, lo que da fe de que las féminas eran las encargadas de comercializar los excedentes de la casa en los mercados. Los ejemplos de documentos antiquísimos sobre la vida cotidiana del Siero de siglos atrás son tantos que resulta complicado seleccionar alguno y destacarlo sobre otros.

Sí cuenta este servicio municipal con una característica que lo distingue. Y es que incluso dispone de la compilación de todos los documentos relativos al concejo que se encuentran fuera del municipio, a recaudo de otros archivos.

“Hicimos una recopilación del patrimonio documental que había en otros archivos públicos y privados. Se llama 'Fuentes documentales para la historia del concejo de Siero' y va de los siglos IX al XVI. Se pone todo a la mano del investigador, para que esté perfectamente localizado. Se dice si un documento es original o copia, quien lo genera, tipo de documento, en qué archivo está, la signatura, de tal manera que si tú vas a un archivo no tienes falta de pasarte horas y horas buscando y ya vas directamente donde está”, explica Villa, que añade que para este trabajo se contrató en su momento a Fructuoso Díaz García, que buscó en todos los archivos asturianos, en los de Madrid, Salamanca, Valladolid… “Por el mundo, solicitando y haciendo la recopilación de todos los documentos que sobre Siero hubiera”, resume. Por poner un solo ejemplo, la Carta Puebla del concejo se encuentra en el Archivo Histórico nacional.

Lo que sí está en el archivo sierense son los primeros planes de carreteras del municipio, germen de la imponente red de comunicaciones que malla hoy al concejo y que en buena medida ha contribuido a su desarrollo económico a lo largo de los años y a su pujanza actual. “Me llamó mucho la atención un plan de carreteras del municipio, de 1833 y lo elegí para restaurarlo, porque estos planes son la base de lo que hay ahora, junto al ferrocarril, que a mediados del siglo XIX ya se empezó a hacer en Siero para sacar el carbón de las minas y llevarlo al puerto de Gijón con trazado por Carbayín y Valdesoto” . “En estos documentos sobre carreteras, que son de la diputación, ya había un diseño de vías estatales, provinciales y municipales, la base de lo que hoy conocemos tan fundamental para el desarrollo de este concejo”, subraya Villa sobre una más de las joyas que guarda este espacio, que sigue incrementando sus fondos. Las últimas incorporaciones son las más de tres mil fotografías sobre Lugones donadas por Ángel Díaz Soneira, el fondo del cronista oficial de Lugones, José Antonio Coppen –su producción de colaboraciones periodísticas a lo largo de décadas, publicada en LA NUEVA ESPAÑA- o la documentación de planos e imágenes sobre la historia de la mina de La Collada.