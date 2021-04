Mucho público pero muy pocas ventas en la exposición de Güevos Pintos de la Pola

Los artesanos de la Pola siguen sin conseguir dar salida a sus Güevos Pintos. La exposición ideada para dar visibilidad a los trabajos y –como algo secundario– para dar la posibilidad a los potenciales compradores de conectar con los autores para adquirir las piezas, está teniendo muchos visitantes, pero apenas si se registran transacciones. La muestra se ha ubicado en el centro de interpretación de los Güevos Pintos, situado en la plaza de Abastos de la Pola. “Se quedó en que la idea era más bien exponer sin tanto animo de vender. Yo este año solo ha dado salida a tres, cuando normalmente pintaban 250 y vendía 200”, señala Mariana Fano, una de las habituales del festejo sierense.

Hoy llega el día grande de las celebraciones en la capital del concejo sierense, marcadas por segundo año consecutivo por la pandemia de covid-19. Si la pasada edición se tuvo que quedar en los interiores de las casas y en los balcones, este año, la normativa obligará a comer en las terrazas de los bares, dado que el concejo está dentro de las restricciones del riesgo 4 plus, y no se puede consumir en el interior.

También exterior es la exposición de los Güevos Pintos, de trajes folclóricos y de las figuras de los sidros y comedies, que permanece en la plaza cubierta. Sobre ella hablaban ayer los artesanos, especialmente aquellos que se dedican principalmente a vender piezas artísticas como medio de vida. Una de ellas es Fano, satisfecha por que se pueda enseñar el trabajo, pero muy lejos de las ventas que tenía en ediciones normales.

Otras, se contentaban con haber podido colaborar en mantener vivo el espíritu festivo, aún deseosas de que vuelva el mercado de siempre, en el interior de la plaza. “He vendido algún encargo que me hacen, pero no era el propósito. No contaba con vender a través de la exposición, este año, por lo menos pudimos enseñar nuestro trabajo”, apunta la artesana María Cimadevilla.

No distaba mucho su planteamiento del de Verónica Gracia, otra habitual del mercado de los Güevos Pintos. “Quisimos aportar nuestro granito de arena en una fecha tan especial para la Pola”, concluye la mujer, que deja los fines comerciales para el futuro, cuando se pueda recuperar el formato habitual.

La exposición concluye mañana, coincidiendo con la jornada en la que se esperan vermús largos, comidas y meriendas en todas las terrazas de la localidad. Las actividades comenzarán a las 12.00 horas. Será entonces cuando se pueda seguir, a través de las redes sociales de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, el pregón, a cargo del nuevo párroco, Fermín Riaño, que se estrena en la celebración.

Posteriormente, bandas y bandinas de gaita y tambor recorrerán la Pola, amenizando el aperitivo de mediodía, las comidas y meriendas. Los hosteleros ya están a tope de reservas e incluso se valora que pueda darse un movimiento espontáneo de jóvenes como el ocurrido el Domingo de Ramos. Entonces, cientos de personas vestidas de domingo salieron a la plaza Les Campes a las ocho de la mañana, ocupando por completo las terrazas hasta que llegó la hora de cierre forzoso, a las ocho de la tarde.

Hoy esta será, junto a la prohibición de estar en el interior de los bares, la principal limitación para los que disfrutan esta fiesta con gran intensidad, alargándose, habitualmente, hasta bien entrada la madrugada. En esta ocasión, al igual que el pasado año, no será posible, pero se espera un gran ambiente en la capital de Siero, siempre en función de la meteorología de la jornada.

Picasso y Dalí, dos ilustres “invitados” a la fiesta

El misterioso grafitero poleso “Sentydoart” ha vuelto a actuar en la capital sierense. En esta ocasión, ha realizado un mural en la avenida Gijón en el que homenajea a la festividad de los Güevos Pintos, que se celebra hoy. En su pintura se pueden ver las figuras de Pablo Picasso y Salvador Dalí, pintando un huevo dentro del marco de un cuadro. La acogida por parte de los vecinos de la localidad ha vuelto a ser espectacular, como cada vez que protagoniza alguna nueva composición, cada vez más frecuentes en los últimos tiempos. La identidad del autor se desconoce por completo, lo mismo que la de otros famosos grafiteros de antaño, como fue el caso de “Banksy”. Queda en los muros de la Pola su obra, que llama a la reflexión y que en muchas ocasiones está cargada de ironía. Los murales pintados con espray comienzan a ser una moda en el municipio, pues, en Lugones el propio Ayuntamiento ya ha encargado dos y trabaja en la posibilidad de que se coloque un tercero, antes de extenderlo a otras zonas del concejo.