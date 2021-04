El vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, calificó ayer a los dirigentes de Podemos de “cobardes” por no reconocer públicamente “que no quieren que Amazon se instale en Asturias”. Durante una comparecencia en la Junta General para contestar a una pregunta de la formación morada, el número dos del Ejecutivo autonómico resaltó que el desembarco de la multinacional del comercio online en el polígono de Bobes, en Siero, “no ha costado nada a los asturianos”, pues “la empresa no ha pedido ayudas”. Además, “posibilitará la creación de miles de empleos y se convertirá en un elemento tractor de la economía”.

Cofiño, interperlado por el diputado Ricardo Menéndez Salmón, pidió a los mandatarios de Podemos que abandonen su “cobardía” y sus “mentiras” y que se manifiesten abiertamente en contra de la apertura de Amazon en Siero, prevista para agosto de 2022. El vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático respondía así a las críticas lanzadas por Menéndez Salmón por la actuación del Ejecutivo en las negociaciones con el gigante estadounidense del comercio electrónico para su instalación en el parque empresarial de Bobes.

Menéndez Salmón acusó al Ejecutivo de Adrián Barbón de falta de transparencia, al haber ocultado supuestamente documentación e información sobre el proceso negociado con Amazon. También por haber favorecido a la multinacional estadounidense en el precio de la parcela adquirida, de 200.000 metros cuadrados, y al propiciar un aumento de su edificabilidad, una “generosidad” que, según el parlamentario de Podemos, los dirigentes socialistas “no tienen con el empresariado asturiano”.

Cofiño admitió que durante la negociación tuvo que “conciliar” el interés por lograr para Asturias una inversión a la que también aspiraban otras comunidades autónomas con la información pública. Pero negó tajantemente todas las acusaciones: ni se ocultaron datos, ni se favoreció a la multinacional. Y resaltó que, una vez que la inversión quedó asegurada, se hicieron públicos todos los acuerdos y los grupos parlamentarios tuvieron acceso a toda la información. Según Cofiño, la llegada de Amazon a Asturias ha generado “satisfacción en la gran mayoría de la opinión pública, salvo Podemos”.

“Engañar con artificios”

El Vicepresidente acusó a la formación que lidera en Asturias Daniel Ripa de intentar “engañar con artificios”, al asegurar falsamente que la parcela de Amazon se había vendido por 4,5 millones de euros menos del precio de venta que tenía hace un año, cuando, en la información que se trasladó a Podemos quedaba “claro” que, sumando el precio de compraventa y el de los trabajos de urbanización, el metro cuadrado le salía a Amazon a 101 euros, el precio ponderado para ese polígono industrial. Por lo que, dado que no cree que sea una cuestión de analfabetismo, considera que las acusaciones de Podemos son “un ejercicio superlativo del arte del trile”.

“Sean valientes políticamente y digan lo que piensan: No queremos a Amazon”, clamó Cofiño, que considera que las protestas de Podemos son “excusas de malos pagadores” y argumentos de “cobardes políticamente, que se parapetan en excusas que no vienen al caso, basadas en la mentira y la desinformación absoluta”.

Amazon pagó algo más de 13,5 millones de euros, más IVA, por los casi 200.000 metros cuadrados que adquirió en Bobes, donde instalará una nueva plataforma logística, que estará entre las de mayor extensión de Europa. La multinacional aún debe abonar otros 4,3 millones de euros por las obras de urbanización que se están realizando en la parcela.