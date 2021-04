“Soy de pueblo, yo sí sé lo que son las vacas”, replica el alcalde de Siero a Podemos

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, volvió a referirse ayer a la polémica con el grupo parlamentario de Podemos en la Junta a cuenta de la instalación de Amazon en Bobes. El regidor aplaudió las palabras del vicepresidente Juan Cofiño en el Parlamento, el martes, cuando tildó de “cobardes” a los morados por no reconocer abiertamente que no quieren la inversión de la multinacional en Asturias. Y tiró de nuevo de buen humor para replicar al secretario de la formación, Daniel Ripa, que había aseverado que García despreciaba la vida rural. “Yo soy de pueblo y sí sé lo que son las vacas”, aseveró.

La ofensiva de críticas y réplicas se inició la semana pasada cuando Ripa salió a la palestra acusando al Gobierno autonómico de vender el suelo a Amazon por debajo de su precio real y de haber autorizado un incremento en la edificabilidad en tiempo récord. Le contestó a continuación, de manera contundente, el Alcalde de Siero. Le instó a “pedir trabajo” a la multinacional “cuando los asturianos le echen del Parlamento” y apuntó que “si Podemos gobernara en 2030 solo quedarían 250.000 personas en Asturias y habría que recuperar las huertas y las vacas”.

Después volvió a responderle Ripa, acusándole de “desprecio a la vida rural y servilismo ante las multinacionales”. Y la cosa siguió el martes en la Junta, cuando Cofiño, ante una pregunta sobre la legalidad de la operación de Amazon, defendió que todo se había ajustado a la normativa y de “ejercicio superlativo del arte del trile”, pues afirmó que los morados conocían perfectamente que no se había producido ninguna irregularidad.

“Fue brillante”

Preguntado ayer acerca de lo manifestado por Cofiño, el Alcalde de Siero aseguró que le había gustado mucho. “Fue brillante, me quedo con eso. Sería muy difícil decirlo mejor que él. Prefiero no añadir nada, porque creo que con eso queda muy claro”, subrayó.

Sin embargo, sí dijo algo más. “Soy de pueblo, yo sí sé lo que son las vacas”, señaló García para después insistir en sus circunstancias familiares y profesionales. “Soy de pueblo, mis padres tenían vacas, sé lo que son y trabajo en una empresa agroalimentaria (por la Central Lechera). Creo que tengo capacidad para hablar con cierto criterio”, apostilló.

Eso sí, el Alcalde, también quiso puntualizar sus palabras de la semana pasada. “Lo que digo no es que la ganadería o la agricultura no sean una opción, pero no la única alternativa para las personas. Por supuesto es una opción válida para quien lo decida. Creo en el futuro de todos los sectores”, concluyó, antes de volver a remitir a lo expuesto por el Vicepresidente del Principado en la Junta, el pasado martes.

Podemos es el único grupo que ha criticado el desembarco de la multinacional Amazon en Siero, donde prevé la creación de un millar de empleos en una primera fase y que podrían llegar a dos mil en los momentos de pleno desarrollo.

Actualmente ya se acometen en Bobes las obras del movimiento de tierras y de preparación de la parcela del polígono donde se instalará Amazon. Si no hay contratiempos por la meteorología que retrasen las previsiones, el terreno debe estar listo para entregar a la multinacional de la logística a final de mayo o primeros de junio, fechas que se barajan para el inicio inmediato de la construcción de la gran nave que se edificará sobre una parcela de más 171.000 metros cuadrados.

El techo del polideportivo de El Berrón, listo la próxima semana

Poco más de un mes después del desprendimiento de la techumbre del polideportivo de El Berrón a causa de un temporal, las obras para su reparación ya han comenzado. Así lo anunciaron ayer los responsables municipales, que avanzaron que los trabajos concluirán la próxima semana. El coste total de la intervención alcanza los 37.831 euros. En la foto, por la izquierda, el alcalde, Ángel García; el edil Jesús Abad, y los arquitectos municipales Benito Díaz y María José Fernández.