Grado llora la pérdida de Manuel Álvarez, figura clave de los movimientos sociales del municipio

Grado llora la pérdida de Manuel Álvarez Fernández, “Manolín Tarralva”, que falleció ayer, a los 84 años de edad. Figura clave en los grandes movimientos sociales que trajeron los mayores avances para el municipio en las últimas décadas, persona querida y respetada por todos los vecinos de la villa, regentó a partir de mediados de los años 50 del pasado siglo, junto a su hermano Laurentino, la conocida Joyería Tarralva, ahora en manos de la segunda generación de la familia tras la jubilación de quienes habían sido sus dos titulares.

El fallecimiento de Manuel Álvarez deja un hondo pesar en la villa, donde su figura era una institución no solo por la popularidad del negocio del que estuvo al frente, sino por su implicación en el progreso del municipio en todos los órdenes. Miembro de la Asociación Amigos de Grado, que entrega cada año los galardones “Moscones de Oro”, y fundador de la plataforma que impulsó y logró la construcción de la autovía a Grado (A-63, Oviedo-Grado-La Espina), colectivos a los que llevaba ligado más de dos décadas, fue también presidente del club de fútbol Mosconia y su trabajo y empeño fue determinante para sacar adelante la recuperación del viejo edificio del antiguo colegio Sagrado Corazón como Escuela de Música, hoy en funcionamiento en la villa.

Otro de los proyectos a los que dedicó su esfuerzo fue el impulso al futuro centro cultural de Grado, que contará con un auditorio, una de las grandes carencias del concejo y una iniciativa en tramitación actualmente. “Pudo saber que saldrá adelante, pero no podrá verlo hecho”, lamentaban esta mañana compañeros de la directiva de Amigos de Grado. “Era una gran persona, buena e implicada como pocas con su pueblo, cuya determinación fue clave para los muchos logros que tuvo el concejo en estos años, entre ellos la Escuela de Música, era un gran amigo de la música”, destacaron sus amigos y allegados.

José Manuel Arias, compañero en las directivas del colectivo Amigos de Grado, en la Plataforma Pro Autovía y en los últimos años en la asociación moscona de Amigos del Camino de Santiago, no ocultaba ayer su tristeza por la pérdida. “Además de las cosas que nos unían personalmente por estar en estos colectivos, era un amigo y yo destacaría la amistad por encima de todo. Lo siento muchísimo y el pueblo perdió un gran valedor, porque siempre que había que ir a reclamar y a negociar, aquí y allá para sacar cosas que hicieran progresar a Grado, allí estaba Manolo”, explica emocionado.

Como persona, subraya Arias, “fue un hombre hecho a sí mismo, trabajó desde niño pero hizo su formación de gemólogo y tiró para adelante, convirtiéndose en un gran profesional reconocido en toda Asturias”. En la misma línea se pronuncia Claudio Menéndez de la Riera, presidente de Amigos de Grado y que tuvo como vicepresidente en la anterior directiva del colectivo a Manuel Álvarez. “Era una persona muy entrañable, muy fácil de querer y, de hecho, le quería todo el mundo, alguien que no se rendía nunca y un ser humano culto, preparado”, subraya.

Ayer también el Club Deportivo Mosconia mostraba sus condolencias y su tristeza por el fallecimiento. “Fue una persona que hizo mucho no sólo por el club, sino por Grado”, destacó su presidenta, Mónica Fernández. Ella define con precisión el carácter luchador de Manuel Álvarez si se trataba de una buena causa: “Fue el presidente de la entidad que volvió a conseguir el nombre de Club Deportivo Mosconia, que se había perdido unos años atrás por unas deudas del club. Nada más entrar él lo movió con la federación y hasta que no lo consiguió no paró”.