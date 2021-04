Llanera rechazará que el tráfico pesado del que se liberará a Cayés se desvíe a Ables

En el pleno municipal del pasado jueves se aprobó una ordenanza municipal cuya aplicación supondrá, una vez entre en vigor, que por la travesía de Cayés no estará permitida la circulación de camiones cuyo peso supere las tres toneladas y media. La medida se produce después de que el Principado haya afirmado que da prioridad a la variante de Posada frente a la de Cayés. Esta última fue comprometida en la pasada legislatura precisamente para poner en servicio una alternativa que liberara del tráfico pesado a una zona residencial rural muy afectada por el paso de vehículos de gran tonelaje que transportan materiales de dos canteras y una planta de hormigón y que en ninguno de los tres casos tienen su sede en Llanera.

La medida municipal, para dar respuesta a una revindicación de los vecinos de Cayés que se prolonga ya durante más de 40 años, se sustenta además en informes técnicos que cifran en 385 camiones de media los que a diario pasan por la travesía de Cayés.

Los informes son dos, uno de 2010 y otro actualizado en 2020. Este último, realizado por una ingeniería especializada en transporte y movilidad sobre los aforos de tráfico, señala una media diaria de 115 vehículos pesados en el acceso a Cayés y de 270 en el Puente de Cayés, lo que sitúa la media total de vehículos pesados que circulan diariamente en los 385 citados.

“A la vista de esos aforos, y de la situación de la vía, se determina que la sección del firme actual no es capaz de resistir las cargas del tráfico que sobre ella gravitan. El firme no reúne las características técnicas necesarias que le permitan soportar las cargas introducidas por el tráfico, por lo que la solución técnica favorable que permita que el firme sea capaz de soportar las cargas pasa por la prohibición de la circulación de vehículos pesados por el segmento del tramo de titularidad municipal o bien estableciendo un límite de peso máximo por vehículo”, dice el informe.

El Alcalde se ratifica en que era necesario adoptar una medida de estas características tras muchos años de buscar otra solución que parece ahora tampoco va a llegar en un tiempo razonable al descartarse la variante de Cayés en el corto plazo. Sanz sale de todos modos al paso de quienes plantean que el hecho de prohibir el paso en esta zona acabe derivando en un desvío de los tráficos por Ables.

Solución “autonómica”

“Estamos hablando de unos tráficos que son autonómicos, que salen de una serie de empresas que se encuentran algunas en Oviedo y que tienen destino también fuera. Es decir, tanto el origen como el destino no es Llanera, es Gijón, Oviedo u otros puntos. Son, como digo tráficos autonómicos y la solución, por tanto, debe provenir del Principado. Tienen además una salida muy guapa para La Corredoria, pues que vayan allí y luego cojan la carretera que estimen oportuno”, señala el regidor. “Lo que digo es que no vamos a condenar toda la vida a Cayés a soportar ese tráfico y también que el Ayuntamiento se a oponer con todas las medidas a su alcance para que no pasen por Ables. Vamos a poner las señales de prohibición en Cayés y no vamos a admitir que eso suponga que vayan a Ables”, insistió.

El conflicto

El pleno de_Llanera aprobó el pasado jueves una ordenanza que incluye la prohibición de que por la travesía de Cayés circulen camiones cuyo peso exceda de las tres toneladas y media. La medida se toma una vez que el Principado no considera prioritaria la variante viaria concebida para sacar el tráfico pesado de una parroquia rural con numerosas viviendas y cuyos vecinos llevan más de 40 años reclamando una solución. La advertencia. El alcalde, Gerardo Sanz, advierte que no permitirá que los tráficos liberados de Cayés se desvíen a la carretera de Ables. Incide en que los camiones trabajan para empresas que no tienen sede en su concejo y que si no hay una solución “autonómica” hay salidas alternativas hacia La Corredoria (Oviedo)

IU exige “conocer toda la verdad” sobre por qué se ha desechado la variante

IU de Llanera “exige conocer toda la verdad” sobre los motivos por los que la variante de Cayés no tiene asignación en los presupuestos del Principado. “El PSOE debe aclarar y explicar las razones de esta decisión, ya que siguen sin querer detallar los motivos y pretenden que, con dar titulares, todo se quede en el olvido”, afirma Gonzalo Bengoa, portavoz de la coalición en el Consistorio. El edil afirma que “no sabemos si existen plazos, si alguien negoció que Llanera consiguiera otro proyecto en lugar de la variante o si la negativa del Principado no tiene vuelta atrás”. “Lo último que dijo Gerardo Sanz en el Pleno fue que el consejero le dijo que no a la variante de Cayés en su última reunión. Sin embargo, Alejandro Calvo dice ahora que el proyecto será a medio plazo. Las nuevas declaraciones demuestran que nadie está siendo claro”, señala Bengoa. IU considera “que para hacer lo que aprobó el PSOE y la concejala de Podemos en el Pleno del pasado jueves se pudo haber hecho hace cinco y seis años”. El portavoz de la coalición incidió en que su formación “trabajó en el gobierno de Llanera para que la variante fuera una realidad y se avanzó mucho durante el pasado mandato, llevando al Pleno la mejor propuesta de variante para el municipio y por eso lo que se hace ahora es retroceder en el tiempo”, explicó Bengoa.