El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo ha resuelto cesar el contrato de gestión de las piscinas municipales entre el Ayuntamiento de Pravia y la empresa adjudicataria, Asturagua. Además, el fallo fija las bases para proceder a la liquidación económica que, de no haber acuerdo, se realizará mediante ejecución de la sentencia. No obstante, el dictamen no es firme, ya que cabe el recurso de apelación en un plazo de 15 días. La piscina climatizada permanece cerrada desde enero de 2019, cuando se inundó por el desbordamiento del río Aranguín, que marcó el inicio de los desencuentros entre las partes.

Las cantidades económicas pendientes, según establece el fallo judicial, obligan al Consistorio praviano a pagar a la concesionaria las subvenciones compensatorias correspondientes desde 2010 a 2018, fijando un importe de 186.124 euros como máximo. Un dinero que la empresa debe acreditar en el proceso de liquidación. Asimismo deberá abonar 49.161 euros por la subvención ordinaria del período de actividad de septiembre de 2018 a agosto de 2019.

En cuanto a la solicitud de la adjudicataria para que el Ayuntamiento se haga cargo de las nóminas de los trabajadores el fallo no fija la cuantía y aconseja que se estimen en la liquidación, ya que las cantidades deben ser reajustadas. La empresa reclama el total de los salarios pero al estar los empleados en Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), la sentencia estima solo los pagos de Seguridad Social. Y destaca que este punto "aparecía ya implícitamente reconocido en el acuerdo adoptado entre las partes sobre la suspensión del contrato". En total, Asturagua pidió 552.237 euros por todas sus reclamaciones.

Por otro lado, el fallo reconoce que, tras la documentación presentada por el municipio, la concesionaria debe pagar por unas inversiones previstas en los pliegos para 2019, año de la inundación, que estima en 86.057 euros. También 10.600 euros por un servicio de fisioterapia recogido en la oferta de la empresa y no realizado en los años de adjudicación.

Por último, el fallo valora la petición del Ayuntamiento para reclamar los gastos que pudieran corresponder por la reparación de la cubierta por una presunta falta de mantenimiento que, en todo caso, deberá acreditar el Consistorio en la liquidación.