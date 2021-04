El Ayuntamiento de Candamo avisa: mañana, lunes 19, se abre el período de preinscripción de la escuela infantil del concejo. Es un llamamiento con el que pretenden hacer frente a la constante demanda de inscripciones que se registra a lo largo del curso escolar, la mayor parte de las veces fuera del plazo de solicitud, y que no se pueden atender.

Hay que tener en cuenta que el número de unidades abiertas cada año y la dotación de personal está marcada por la ratio de alumnado, que se cuantifica en el período de matrícula. Y aunque el equipamiento está preparado para albergar todas las unidades de la etapa educativa, esa circunstancia limita severamente la posibilidad de ingresos durante el curso. Más aún en un año como el actual, marcado por el crecimiento poblacional en el concejo, sobre todo, de familias jóvenes y, muchas de ellas, con hijos.

“Existe una demanda real. Hay que tener en cuenta que los servicios públicos de calidad son un aliciente y las familias jóvenes que están llegando al concejo de Candamo se interesan por la escuela infantil y el proyecto educativo del colegio público Prieto Bances”, comenta la alcaldesa local, Natalia González.

Pero el continuo goteo de solicitudes de inscripción para el centro durante el curso escolar provoca que la mayoría de ellas no se puedan atender. Por ello, la directora de la escuela, Celina Villa, anima a los interesados a realizar ya la solicitud para el próximo curso: “Mejor hacerlo a tiempo para estar a tiempo también de rechazarla”.

En la actualidad, hay doce escolares en el centro, de los cuales tres son bebés, cinco pertenecen al nivel de uno a dos años, y los cuatro pequeños restantes están en el aula de dos a tres años. Son de Candamo y, también, del vecino concejo de Grado.

El plazo para solicitar plaza en la escuela infantil de Candamo estará abierto hasta el próximo 7 de mayo. La documentación necesaria se encuentra disponible en la página web municipal (www.candamo.es).

“Animo a todas las familias interesadas a presentar la solicitud aunque aún no haya nacido o no vaya a comenzar en septiembre. Aunque no tengan claro si lo van a llevar o no, que realicen la preinscripción. Nos hemos encontrado muchos casos que a mitad del curso no tenían solución”, detalla la regidora.

Sobre todo, teniendo en cuenta que la población joven del concejo candamín crece, aunque esta circunstancia no termina de reflejarse en los datos del padrón municipal debido a que también se producen decesos por el alto número de habitantes de avanzada edad.

Según la última actualización del padrón, a 13 de abril de este año, hay censadas en el municipio 1.986 personas frente a las 1.945 registradas en la misma fecha del año pasado. “Sorprende a los técnicos que llevan el padrón que se están dando muchas altas pero no acaban de reflejarse” tanto como debiera, indica la Alcaldesa.

Se mantiene por lo tanto de momento la tendencia registrada en los últimos años a perder habitantes, pese a la ganancia registrada en los últimos doce meses. Según las autoridades municipales, el auge poblacional se nota más en el número de licencias de obra y en las altas de agua que en el censo. Y la importancia de la escuela infantil y el colegio se advierte entre los nuevos vecinos. Muchos de ellos son jóvenes de otros concejos que optan por Candamo para vivir con la construcción de nuevas viviendas y rehabilitaciones, y con mayor incidencia en Cuero y Grullos.

“La gente descubrió lo bien que se vive en el pueblo, con una vida de calidad que no está nada mal y Candamo es amable para vivir. Es el mundo rural pero cerca de las ciudades y de poblaciones con otros servicios”, señala González. Por ejemplo, detalla, que algunas de las actividades extraescolares, como natación, se hacen en Grado. “Una apuesta del Ayuntamiento para que puedan disfrutar de servicios que no tenemos en Candamo como la piscina climatizada”, añade la Alcaldesa.

El concejo quiere continuar propiciando su crecimiento poblacional, aunque no se refleje –todavía– en el padrón. En ese sentido, por ejemplo, se está desplegando la infraestructura necesaria para la conexión a internet con fibra óptica. “Queremos volver a los 2.000 habitantes”, desea su Alcaldesa. No falta mucho.