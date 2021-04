Ciudadanos Pravia ha criticado con dureza la gestión del equipo de gobierno local en relación al caso de las piscinas. Un fallo judicial ha resuelto cesar el contrato para el servicio de las piscinas municipales entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, Asturagua, y fija las bases para proceder a la liquidación económica que, de no haber acuerdo, se realizará mediante ejecución de la sentencia. La piscina climatizada está cerrada desde enero de 2019, cuando se inundó por el desbordamiento del río Aranguín, momento que marcó el inicio de los desencuentros entre las partes.

“Otra vez más vemos que otra mala gestión del gobierno socialista, del alcalde (David Álvarez) y de su concejal de Deportes (Alejandro del Busto), dejan a los pravianos con una deuda que no deberíamos tener. Una deuda más, que vamos a pagar todos los pravianos por la incompetencia de un gobierno que no toma las decisiones que tiene que tomar y no piensa en el bienestar y los bolsillos de los ciudadanos, como deja en evidencia esta sentencia que obliga a indemnizar a otra empresa”, señaló Jesús Gálvez, edil de Ciudadanos.

Las cantidades económicas pendientes, según el fallo judicial, obligan al Consistorio a pagar a la concesionaria las subvenciones compensatorias correspondientes desde 2010 a 2018, fijando un importe de 186.124 euros como máximo. Un dinero que la empresa debe acreditar en el proceso de liquidación. Asimismo deberá abonar 49.161 euros por la subvención ordinaria del período de actividad de septiembre de 2018 a agosto de 2019. En cuanto a la solicitud de la adjudicataria para que el Ayuntamiento se haga cargo de las nóminas de los trabajadores el fallo no fija la cuantía y aconseja que se estimen en la liquidación, ya que las cantidades deben ser reajustadas.

El gobierno local espera llegar a un acuerdo con la empresa para zanjar este asunto. “La adjudicataria del servicio de las piscinas municipales de Pravia y el Ayuntamiento tienen ahora un nuevo horizonte para definir las cifras y desvincularse de manera definitiva, salvo que alguna de las partes decida recurrir la sentencia”, señaló el Ejecutivo local.

Cs recordó que el Ayuntamiento, acaba de pedir un préstamo de 350.000 euros para el arreglo de las piscinas, “que tendremos que devolver y saldrá del bolso de todos los pravianos. A la indemnización sumamos este préstamo. Resumiendo, que otra mala gestión del Alcalde y del gobierno socialista en Pravia nos lleva a los pravianos a adquirir otro pufo que antes no teníamos”, indicó Jesús Gálvez.