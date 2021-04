Los “galanes” más dulces se pueden encontrar en Grado

Masa quebrada, almendra y cabello de ángel. Así es el pastel “galanes” que ha bautizado la confitería Pastur de Grado en homenaje y recuerdo de Julia Galán, fallecida en 2018 y una de sus clientas, quien se crió en el edificio donde está ubicado el negocio siendo hija del que fuera alcalde del concejo a principios del siglo XX, Adolfo Galán Menéndez-Conde. “Teníamos este pastel sin nombre y Fernando, su hijo, siempre lo pedía y nos preguntó si lo podíamos llamar Galanes y nos pareció muy bien, nunca se nos había ocurrido”, señala Caroli Pastur.

Julia Galán y su hijo, Fernando Martín Galán, eran clientes habituales del negocio, desde que en 2013 la mujer volvió a su pueblo natal tras más de veinte años sin pisar la villa moscona desde la muerte de su madre en 1989. “Con la excusa de ir al dentista, a Ana Crego, la llevé engañada para la inauguración de la exposición de retratos sobre ella de decenas de artistas y se quedó encantada”, comenta su hijo.

Desde ese momento, comenzaron a ir mucho por Grado y siempre disfrutaban en las meriendas de un café con leche y el pastel, que ahora lleva por nombre “galanes”. “Mi madre era muy golosa y siempre decía que qué suerte ser golosa y de Grado”, recuerda Martín. En su día, le preguntó que qué le parecería poner nombre a su pastel preferido “y ella me contestó, más o menos, que quien no es agradecido no es bien nacido, pero no merezco tanto honor, me dijo. Me consuela que el nombre se refiere a toda la familia empezando por papá que tanto hizo por Grado”.

Y el pastel bautizado como “galanes” gusta mucho a los clientes que, ahora, preguntan más por ellos. Así lo advierten en la confitería moscona, contentos con la elección ya que recibe el nombre también por el edificio donde se encuentra ubicado el establecimiento. Un dulce contundente, con los sabores más tradicionales de la pastelería como las almendras y el cabello de ángel. “Marcel Proust tenía su magdalena, que le recordaba a su abuelita mojándole un pellizquito en su té y yo tengo los ‘galanes’ que me recuerdan a mamá y a todos”, concluye Martín.