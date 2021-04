Los cuatro concejales de Ciudadanos en Pravia dejan la formación y pasarán al Grupo Mixto

Se da la circunstancia de que entre los concejales pravianos que se van de la formación naranja se encuentra Diego Busto, que hace solo unos meses, en enero pasado, entró a formar parte de la Junta Directiva autonómica que encabeza el coordinador en Asturias, Ignacio Cuesta. Alberto Morán, que había sido cabeza de lista por Ciudadanos en las últimas municipales, era asimismo miembro del Comité Autonómico del partido.

Los cuatro ediles hicieron pública su marcha explicando que, “tras los acontecimientos acaecidos a nivel nacional con el partido Ciudadanos desde el pasado mes de marzo, numerosos afiliados a nivel local” les trasladaron sus quejas y dudas acerca de la situación, por lo que determinaron “abrir un periodo de reflexión y debate con los afiliados y simpatizantes para conocer de primera mano las preocupaciones que pudiera haber”. “Ante la falta de una respuesta clara y de un mensaje firme que trasladar a los simpatizantes”, añaden, los cuatro ediles han optado por “abandonar Ciudadanos y quedar como concejales no adscritos en el Grupo Mixto”.

“Nos presentamos hace dos años con la única intención de mejorar Pravia ante el declive que llevamos sufriendo durante años debido a la mala gestión del gobierno del PSOE. No tenemos mayor ambición que mejorar la vida de los pravianos y por esa razón no podemos perder un solo segundo en dar explicaciones sobre decisiones que no tomamos nosotros y que no están en nuestras manos”, afirma el que hasta ahora era portavoz de la formación naranja, Alberto Morán.

Los ediles plantean en la nota que seguirán como no adscritos trabajando para preparar una alternativa de cara a las próximas municipales. “Lo único que depende de nosotros es construir una alternativa seria para gobernar y mejorar el concejo de Pravia y en eso es en lo que estamos única y exclusivamente centrados”, explicó Busto.

Los concejales pravianos incidieron en sus motivaciones. “En una crisis como la que estamos viviendo, con los negocios sin recibir las ayudas que necesitan por parte del gobierno del PSOE, con muchas personas pasándolo mal por la pandemia, no podemos estar perdiendo el tiempo en explicar cuestiones de partido”, explica Jesús Gálvez acerca de la decisión.

Jennifer Castro señaló que tanto ella como sus compañeros habían entrado en política “para solucionar los problemas de los pravianos”. “Solo llegamos para mejorar la vida de la gente en el concejo, para estar a su lado, ofrecer soluciones. Esa es nuestra única aspiración en este proyecto”, apuntó.

Alberto Morán indicó además que el objetivo con el que entraron en política sigue “más vivo que nunca”. “Esta es una decisión unánime de los cuatro concejales apoyada por los afiliados y simpatizantes, a los que agradecemos el apoyo constante a este proyecto”, añadió.

La dirección autonómica de Ciudadanos se limitó ayer a emitir un comunicado en el que señala que la decisión de los cuatro ediles fue trasladada por el portavoz municipal al secretario de Organización, Sergio García, y que la ejecutiva lamenta una “decisión que respeta pero que en ningún caso comparte al igual que sus motivos”.

A la vez, la dirección autonómica recuerda “la obligatoriedad, tal y como recoge el código ético de Ciudadanos, de hacer entrega del acta (...) Los vecinos de Pravia que votaron sus respectivas candidaturas se merecen que la propuesta de Ciudadanos tenga continuidad en el concejo, a través de otros representantes”, concluye la nota.