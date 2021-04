Cuesta minimiza la crisis de Cs en Pravia: “Seguimos cohesionados y coordinados”

Cuesta analizó ayer la crisis de Pravia como un hecho “puntual” cuyas causas “hay que analizar”. No obstante, censuró la actitud de sus excorreligionarios. “No puedo estar de acuerdo, si no están conformes con las siglas con las que concurrieron a las elecciones, tendrían que dejar el acta, y en este caso manifestaría mi absoluto respeto”, razonó. La sustitución de Busto en la Junta Directiva, donde había ingresado en enero, todavía no se ha abordado, aclaró Cuesta.