La ladera del Monte Fuxa sigue dando que hablar después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dicha sentencia reclama actuar debido al “estado de peligrosidad” del monte y obliga a que el Consistorio ordene a la propiedad del mismo que se ejecuten los trabajos necesarios para acabar con el problema. El Ayuntamiento se encuentra todavía estudiando la sentencia y no ha decidido si presentará o no recurso, pese a que el resto de grupos municipales solicitan que la acate.

La propiedad del monte no se personó en la citación judicial y desde el Consistorio se le ha trasladado la sentencia. Una sentencia en la que también se apunta a que si los propietarios no cumplen con su parte, debería ser el Ayuntamiento el que ejecute los trabajos. Los grupos de la oposición piden al Ayuntamiento que ejecute la sentencia y no interponga un nuevo recurso que dilate más el proceso para resolver la situación.