Siero amplía su apuesta por los carriles bici, que quiere conectar con otros municipios

La apuesta por la extensión del carril bici en distintos puntos de Siero continúa. La Junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer el proyecto para desarrollar más infraestructura de este tipo en Lugones, en concreto, entre la avenida José Tartiere y un tramo de la avenida de Oviedo, es decir, desde la estación de trenes hasta la glorieta de enlace con la AS-II (Oviedo-Gijón). La inversión prevista para esta actuación es de173.697 euros.

El alcalde, Ángel García, no obstante, no solo anunció el desarrollo de este proyecto, sino que avanzó que están trabajando en impulsar nuevos tramos de carril bici para desarrollar conexiones entre Siero y Oviedo, entre otros concejos, precisó, si bien no dio más detalles.

El regidor explicó que el nuevo tramo, con 784 metros de longitud y una anchura de dos metros y medio, “va a darle continuidad a toda la red de carriles bici construídos y los que se van a construir a futuro”.

El desarrollo de la vía cicloturista anunciada ayer por el regidor en Lugones obliga a suprimir unos 35 aparcamientos de la avenida José Tartiere, en la zona de la parada del bus urbano. No obstante, matizó el Alcalde, finalmente no habrá pérdida de estacionamientos porque serán ampliadas en la localidad. “Con la implantación del nuevo carril se eliminarán, pero con el aparcamiento que se va a acondicionar en la zona se crearán otras 100, con lo que el saldo es positivo”, detalló García.

Concluyó refiriéndose a que el proyecto para el tramo aprobado ayer puede ser susceptible de ser financiado a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.