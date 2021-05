Vox elige la Pola para exigir que se acabe con las subvenciones a los sindicatos

Vox Asturias pidió ayer en Pola de Siero acabar con las subvenciones que reciben los sindicatos de trabajadores. Así lo expresó el diputado nacional por Asturias, José María Figaredo, tras mantener una reunión en la sede polesa del partido con representantes del sindicato CSIF. “Nos han confirmado una idea que teníamos en Vox, que un 80 por ciento de los ingresos corrientes proceden del presupuesto público y, por tanto, sirve a los gobiernos para seguir inyectando dinero en la cuenta”, afirmó.

Por tanto, indicó Figaredo, los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores a los que representan y no cumplen con la función social que deberían desempeñar. “Necesitamos sindicatos independientes y valientes que defiendan a sus afiliados y protejan el interés de los trabajadores y no de PSOE o Podemos que es, en definitiva, lo que hacen UGT y CCOO, que es besar los pies de estos partidos que son quienes les pagan”, añadió a las puertas de la sede polesa, arropado por el diputado Ignacio Blanco, y el portavoz municipal de Vox, Alejandro Álvarez.

Asimismo, Figaredo explicó que el resto de sindicatos no pueden competir con los de UGT y CCOO. Pese a ello, destacó, CSIF “ha tenido un crecimiento espectacular, no debido a subvenciones tramposas y sí al hecho de representar los intereses reales de los trabajadores”.