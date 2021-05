Alternativa Verde por Asturias Equo ha solicitado a la apertura de diligencias de investigación por el presunto falseamiento del acta de una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Carreño. Según esta formación política, el Pleno aprobó en diciembre “verbalmente” iniciar la tramitación de la aprobación inicial del plan general de ordenación (PGO) en Perlora y Aboño, y posteriormente del texto refundido., pero en el acta se recoge un acuerdo que, “en sentido estricto, no coincide con lo manifestado verbalmente”, ni con lo que incluía el orden del día, pues refleja como acordado “lo que no se trató y por ello no se pudo acordar”. La denuncia incluye, además del acta, grabaciones del Pleno.