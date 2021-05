Zabarceros y hosteleros caben en la plaza polesa

El plan para conciliar el mantenimiento de la actividad de zabarceros y hosteleros se desarrolla con normalidad, explica la edil responsable del área de Mercados, Ana Rosa Nosti. “En aquel momento, que estábamos con el cierre perimetral y todo lo que suponía, lo único que intentamos es que cupiésemos todos. La hostelería estaba y está muy castigada por las consecuencias de la crisis sanitaria, por los cierres y por medidas como las que, en algunos momentos, prohibían usar el interior de los locales. Un día como el martes, que es cuando hay más gente en la Pola, no iban a estar cerrados por no tener las terrazas cuando no podían servir dentro. Se hizo también la zona de La Isla, que se movieron puestos para que los hosteleros pudieran tener sus terrazas”, señala la edil.

Nosti explica además que para llevar a efecto la reordenación un técnico municipal acudió a la zona para realizar las mediciones oportunas y garantizar una colocación de los vendedores del mercado de los martes en la que se cumpliera con la distancia necesaria entre puestos.

Las protestas iniciales de los vendedores de excedentes de la huerta tenían que ver con el hecho de que algunos tenían sus puestos fijos en un punto concreto desde hace años y temían que sus clientes habituales no los encontrasen si se movían de su ubicación tradicional. Hubo, de hecho, en los primeros momentos de aplicación de la medida quejas públicas por la decisión municipal.

Con todo, en las últimas semanas, el mercado de los martes en los exteriores de la plaza polesa se ha desarrollado sin incidencias. “Yo a lo que le doy valor y lo que quiero destacar es que los dos sectores tienen que trabajar y los dos sectores tienen cabida. En esta vida cabemos todos”, subraya la concejala.

¿La reordenación de los puestos de excedentes de la huerta tiene vocación de continuidad o volverá a haber modificaciones en la ubicación en el futuro en función de la evolución que tenga la crisis sanitaria? “Bueno, esto es una ‘medida covid’, tomada por las restricciones derivadas de la pandemia. Como no se sabe lo que va a pasar, habrá que ver si se sigue o no con las restricciones, de qué tipo son y cómo evoluciona toda la situación que tenemos. Una vez en ese momento, veremos qué decisiones hay que tomar”, concluye la edil.