“La gente en la calle nos preguntaba si íbamos para el PP o para el PSOE y eso reflejaba que el proyecto de Ciudadanos está muerto”

Los cuatro ediles que Ciudadanos Pravia logró en las últimas elecciones municipales, en 2019, anunciaron a finales del pasado mes de abril que abandonaban la formación naranja. Pese a que la dirección autonómica del partido les pidió que entregaran su acta, prosiguen como no adscritos en el Ayuntamiento. Las razones de la marcha y de que hayan decidido continuar en el Consistorio, ya explicadas hace unos semanas, las reitera ahora Alberto Morán, exportavoz municipal. Afirma que fueron los acontecimientos vividos a nivel nacional en los últimos meses los que motivaron su decisión, si bien los cuatro concejales entienden que deben seguir trabajando por el municipio para conformar un proyecto que les prmita concurrir a los comicios de 2023 y disputar la Alcaldía, ahora en manos del PSOE. Morán (Los Cabos, 1982), concede a LA NUEVA ESPAÑA la primera entrevista desde su salida de Ciudadanos.

–¿ Por qué el abandono de Ciudadanos?

–Hay varios motivos por los que los cuatro concejales, en piña, nos hemos ido de Ciudadanos con el objetivo de seguir trabajando por y para Pravia. El primer motivo que nos llevó a tomar la decisión es el giro dado por el partido y por los últimos acontecimientos, como el batacazo de lo sucedido en Murcia, que nos dejaba en una situación de riesgo que no nos garantizaba llegar a las elecciones de 2023 con un proyecto para disputar la Alcaldía. No tenemos un pero que poner a Ciudadanos y ellos, a nosotros, creo que tampoco. Así que abrimos un debate interno y los treinta que formamos el grupo de trabajo decidimos dejarlo. La gente en la calle nos preguntaba si íbamos para el PP o el PSOE y eso reflejaba que el proyecto de Ciudadanos está muerto.

–Las elecciones madrileñas se celebraron con ustedes ya fuera del partido. En todo caso, ¿cómo valora el resultado para Ciudadanos?

–Los resultados son malos para el partido y los dejan fuera de la Asamblea, en una situación difícil. Ahora está convocada una convención para julio y espero y deseo que puedan encontrar un camino por el que tirar, seguir y ser útiles y desde el centro intentar estar ahí. El futuro no puedo saberlo ni aventurarme. Tienen que ser los responsables del partido los que tomen la decisión sobre ese futuro y ver dónde pueden acabar, encontrar ese hueco para seguir como partido político visagra en el panorama político. Del futuro no sabría decir, pero hombre, el camino que están tomando no es un buen camino.

–¿Cuál será ahora la línea de trabajo del grupo de concejales de Pravia?

–La idea y la base del proyecto que nació en 2015 como alternativa sigue vigente. Tenemos la línea a seguir que es un mandato de oposición al PSOE para que cumpla su programa y lo haga en tiempo y forma. Que se deje de vender humo con la Azucarera, el punto limpio, el proyecto de cota cero o el parking. Y, por otro lado, tenemos que controlar la acción de gobierno, ahora mismo estamos viendo los reparos de Intervención que hay a unas facturas de gastos contraídos sin existencia de crédito, unos 38.000 euros.

–¿Qué proponen para La Azucarera?

–La obra está hecha, el edificio no se va a caer, lo dejaría como está. No lo dotaría de ningún medio más, cambiaría su uso a industrial e intentaría captar empresas. Para mí no puede ser zona residencial ni de ocio, es parte industrial y no podemos hipotecarnos más, pues son doce años metidos en un plan de ajuste por culpa de La Azucarera. Los pravianos ya hemos depositado muchísimo dinero y hemos subido los impuestos más que nadie.

–¿Y el traslado del Juzgado?

–Nos oponemos frontalmente a sacar los Juzgados del centro urbano. Nos parece un error porque castiga al comercio y a la hostelería, ese flujo de gente que va al Juzgado dejará de gastar y consumir en Pravia. El edificio, aún con el Juzgado, sigue siendo un solar vacío y tenemos cero euros. ¿Quién va a mantener el edificio que cuesta 300.000 euros anuales de gastos fijos?

–¿Cuál es su planteamiento para fomentar el empleo en el municipio?

–Seguimos reclamando un polígono industrial. El polígono del que habla el alcalde, David Álvarez, es en La Fontana, donde lo único que entra es una nave por lo que hay un desarrollo nulo. Nosotros planteamos otro escenario porque es fundamental hacer ese desarrollo, ya que tenemos una localización buenísima y cerca de otras grandes empresas.

–Explíquese.

–Tenemos que desarrollar un polígono que permita crecer a las empresas que tenemos y atraer a otras. Nuestra propuesta son unas seis naves, tres en alquiler y tres en venta. Y hay varios sitios donde se puede hacer, en Santa Catalina o en Salcedo, donde hay unos 10.000 metros cuadrados de zona verde a los que solo hay que cambiar el uso. También hicimos una propuesta al concejal de Educación pero no sabemos nada.

–¿Cuál es esa propuesta?

–Pelear en la consejería de Educación para que cambien los módulos de Formación Profesional del instituto de Pravia. Hay que empezar a trabajar desde ahí, formando en empresa auxiliar de la industria y ver qué necesidades tienen las empresas. porque queremos fomentar la educación como eje vertebrador del futuro de nuestro municipio.

–Fijar población en el concejo es otro de los retos para Pravia. ¿Cómo cree que se puede lograr este objetivo?

–Tenemos clarísimo que mejorar los impuestos, reducir la presión fiscal, hace más atractivo el concejo. También hace falta impulsar la construcción de viviendas nuevas. La gente crece como familia y necesita más espacio porque nos llega gente que va a tener el segundo hijo y se tiene que marchar y con la gente joven igual, no encuentran para vivir. Todo pasa por tener un plan de futuro y no pensar solo en elecciones, que es lo que hace el Alcalde.

–El turismo está creciendo en la zona. ¿Cómo mantener y seguir avanzando en la mejora del sector en el municipio?

–Hay que hacer una política en la que a todo turista que viene por Pravia hay que darle dos días de visita por lo menos. Tenemos que captar ese turismo tranquilo y relajado de famila y cuidarlo. Tenemos una posición clave al lado del aeropuerto.

–La tensión entre Ciudadanos y el Alcalde era evidente cuando estaban en la formación y ahora igual. ¿Qué ocurre?

–No somos el enemigo pero es que no ha convocado ni una sola junta de portavoces y, como mínimo, debería haber una al mes. Y que nos conteste las preguntas en el Pleno.