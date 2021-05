Quejas por las dificultades para recibir atención en el centro de salud de la Pola

“Te pasas la mañana entera llamando para pedir cita con tu médico y luego otros dos días para la consulta telefónica” claman algunos vecinos de Pola de Siero, hartos de una situación que, afirman, se repite desde el pasado año en el centro de salud de la capital sierense.

Los afectados aseguran que contactar con la recepción es en muchas ocasiones misión imposible. Desde hace más de un año, a causa de la crisis sanitaria, las consultas rutinarias se llevan a cabo telefónicamente. “Entendemos que la situación es difícil, pero acudir al médico cuando estamos enfermos es de extrema necesidad”, asegura una vecina.

“Intentas no acudir en persona por responsabilidad, pero cuando necesitas tu medicación y no te cogen el teléfono no te queda otra opción”, afirman los vecinos.

Por otro lado, hay quien no entiende la situación de las urgencias de Siero tras personarse en el ambulatorio. “Te pasan a una sala de espera desde la que el médico de urgencias te hace una consulta telefónica y valora si es necesario un examen médico o no” afirma una sierense que considera “una falta total de privacidad, ya que te enteras de los problemas de salud de todos los que estén en la misma sala”. La opción que muchos escogen es la de ir directamente a las urgencias hospitalarias “para que al menos te mire un profesional”.