Proaza presenta un recurso de reposición al deslinde con Grado

“Estamos disconformes porque aunque sí reconocemos el punto de amojonamiento, no reconocemos la línea marcada para dividir Proaza y Grado porque sigue el acta de 1931 con la que el Ayuntamiento de Proaza no estaba conforme y, por lo tanto, el Pleno lo rechazó”, explica el alcalde de Proaza, Jesús García (PSOE). Se refiere exclusivamente a la división entre su concejo y el de Grado, en el pico Grandamiana, que no afecta al fondo del deslinde entre Grado y Santo Adriano.

La comisión de Urbanismo del Consistorio moscón propone al Pleno municipal rechazar el recurso de reposición del ayuntamiento proacín al entender que no procede esa vía al ser la jurisdicción contencioso-administrativa la reguladora de este tipo de trámites. Asimismo se uniría que, aún de ser posible la vía del recurso de reposición, este fue presentado fuera del plazo.

“No entendemos como se va a un deslinde, allí está de acuerdo todo el mundo, se firma después y luego se lleva a un Pleno para rechazarlo”, cuestiona el alcalde de Grado, José Luis Trabanco (IU), quien detalla que el acuerdo ya ha sido enviado al Instituto Geográfico Nacional.

Por su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Santo Adriano rechazó el acuerdo “porque no lo podemos aceptar ”, afirma la regidora, Elvira Menéndez (PSOE). Según explica, desestiman la propuesta de deslinde porque la documentación que obra en poder del Consistorio indica que la parroquia de San Adriano pertenece a Santo Adriano.

La disputa por los terrenos se remonta a los años veinte del siglo XX cuando los vecinos de la parroquia, ahora deshabitada, solicitaron la segregación para pertenecer a Grado. Y, aunque se efectuó el deslinde, la Guerra Civil paralizó el proceso y San Adriano continuó en el municipio santandrín. Los ayuntamientos continuaron la lucha por la parroquia, movida por los que fueran sus habitantes, que mantienen un estrecho vínculo con la localidad. Además, el acceso rodado al pueblo, defiende, está por el lado del concejo moscón.

“Una cosa es lo que los vecinos quieran y otra cosa es que los terrenos están en territorio de Santo Adriano, me parece muy bien que quieran ser de Grado por cercanía, mejores accesos y todo pero ese pueblo es de Santo Adriano”, sentencia la Alcaldesa, quien detalla que el acuerdo plenario ya ha sido remitido al ayuntamiento moscón. Si bien, en Grado, no han recibido aún notificación.

Al margen del desacuerdo de Proaza, el proceso por el deslinde por la parroquia deshabitada parece que sigue sin una solución clara y que una tormenta judicial asoma cerca. Por un lado, Santo Adriano exige que se mantengan los límites actuales y, por otro, Grado, entiende que con la firma del amojonamiento de diciembre de 2020 las lindes están marcadas.