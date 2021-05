Medio Rural ayudará a los afectados por el granizo en la Comarca de la Sidra

“Vamos a ayudarles a pasar este bache”. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, mostró ayer la “comprensión” de la Administración regional frente a los daños sufridos por los productores agrícolas de la Comarca de la Sidra a causa de las recientes lluvias y granizadas. Calvo lamentó que algunos productores no dispongan de Agroseguro –una seguro cofinanciado por el Principado– y subrayó que tendrán que “insistir” en que los productores acudan a ese seguro. No obstante, indicó que están sopesando otras posibilidades de “hacer llegar algún tipo de ayuda directa o a través de algún organismo colaborador” a los afectados que no estén amparados por Agroseguro.

Alejandro Calvo, junto a la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, visitó ayer la sede de la empresa El Gaitero, en Villaviciosa, para conocer los trabajos realizados después de que el Principado apoyase la modernización y mejora de sus instalaciones con una subvención de 313.340 euros. En concreto, la empresa ha mejorado su laboratorio con la adquisición de nuevos equipos; ha comprado maquinaria para perfeccionar los procesos de transformación y comercialización, como una nueva mayadora y una llenadora de barriles, y se ha adaptado a nuevas necesidades para aumentar su competitividad.

El motivo de la visita, indicó Calvo, “es darle reconocimiento al trabajo que hace el Grupo El Gaitero y al conjunto del sector de la sidra en Asturias, que debemos seguir impulsando. Todo el sector agroalimentario es un eje básico para la economía asturiana”. Así, destacó que este sector supone un 20% del Producto Interior Bruto en la región y añadió que desde la Consejería aspiran a que esa cifra aumente. El consejero también se refirió al Grupo El Gaitero como “ejemplo de internacionalización”. “Ha sabido atacar comercialmente todos los estratos comerciales, como la alimentación o la hostelería”, añadió.

Por su parte, el director general de la empresa maliayesa, Ricardo Cabeza, se mostró agradecido por la visita institucional y resaltó el esfuerzo de los trabajadores de la compañía por haber permitido que se mantuviera “cierta normalidad” en la producción durante este año tan difícil, marcado por la pandemia. Además, aplaudió que se estén volviendo a abrir las visitas al público, ya que “hay demanda de visitar nuestra fábrica, lo cual es un síntoma de normalidad empresarial”, indicó el responsable del Gaitero, quien apuntó también que la compañía también está recuperando exportaciones hacia Europa y América.

Ricardo Cabeza añadió que, de cara al futuro del negocio, percibe cierto desahogo. “Parece que la hostelería empieza a funcionar y eso se nota, aunque la gran parte de nuestro producto sale a través de la gran distribución y eso está un poco frenado, ya que las celebraciones en el hogar han bajado. Pero esperamos que de cara al verano se normalice la situación”.

El consejero de Medio Rural también refirió a la situación en la que se encuentra el conjunto del sector sidrero. “Ahora entramos en una fase que esperamos que sea de gran consumo. Apoyaremos también a través de marketing y difusión ese consumo. Estamos en contacto para ver cómo llegamos a la siguiente cosecha por si fuese necesario alguna medida excepcional que ayude a vaciar los llagares”, apuntó. Y añadió: “Vamos a tomar medidas de control de ese stock que permitan que toda la manzana de Asturias siga entrando en los llagares”.