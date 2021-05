El grupo mixto en el Ayuntamiento de Pravia denuncia que no se convocan sesiones plenarias desde hace más de 100 días "cuando lo tenemos acordado, y lo marca la Ley, que no deben pasar más de dos meses", señala su portavoz municipal, Alberto Morán. Según detalla, han solicitado semanalmente la convocatoria del Pleno sin recibir respuesta. "Es importante que la gente lo sepa, que el Alcalde, David Álvarez, no convoca Pleno y ya está bien", concluye el edil.