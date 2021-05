El ex teniente de alcalde de Carreño acusado de estafa elude la cárcel por falta de pruebas

Rodríguez se vio envuelto en esta polémica en agosto de 2018, cuando la dueña de esta guardería le demandó con la ayuda de José Ramón Fernández, por entonces portavoz del grupo municipal del Partido Popular. La mujer y el Ayuntamiento habían contraído un acuerdo verbal por el que ella se comprometía a asumir el cuidado de perros abandonados, y por sus tareas emitía mensualmente una factura a las arcas municipales. Por problemas de presupuesto, el gobierno local le acabó debiendo unos 15.000 euros, y Rodríguez y su equipo la animaron a pedir temporalmente un crédito. Y cuando la mujer inquirió quién le iba a abonar los intereses de ese préstamo, el socialista le sugirió incluir en sus facturas mensuales datos ficticios. Se lo dijo “de forma informal”, mientras tomaban un café en una cafetería, sin saber que la mujer le estaba grabando. El socialista dimitió en septiembre y no ha vuelto a la política.

Ahora bien, Fiscalía rebajó ayer su petición de condena por varios matices. El primero, que Rodríguez reconoció haber sugerido esa falsificación de facturas, pero “sometido bajo la presión” de la mujer, que le amenazaba con soltarle a los perros en la plaza consistorial. “No lo premedité y me dijo que no lo iba a hacer. No sabía que lo había hecho”, lamentó ayer durante el juicio. El segundo, que la mujer emitió la única factura falsificada de la que hay constancia –ella ayer insistió en una segunda que no se pudo acreditar– antes de la reunión grabada, aunque ella asegura que ya habían hablado del tema antes. Ese recibo supuso un gasto falso de 325 euros, pero por tratarse de un hecho aislado no se entiende jurídicamente como un delito continuado y, al suponer una evasión de menos de 400 euros, se queda en un delito leve. Las partes renunciaron ayer a escuchar la declaración de varios testigos citados, entre ellos, la de la regidora Amelia Fernández, que no obstante esperó a que finalizase el juicio para salir de los juzgados gijoneses junto a Rodríguez.