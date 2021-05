"O yes faltosu o un enfermu mental". El gaitero Hevia está que trina porque alguien le suplanta en la red. Tal y como ha explicado en un vídeo a través de su Facebook oficial, han creado una cuenta bajo el nombre de José Velasco que utiliza como imagen una instantánea del popular músico asturiano. "No salgo favorecido, yo nunca la hubiera puesto de perfil", señala con socarronería en una grabación sólo unas horas después de su publicación ya amenazaba con volverse viral.

Tal y como relata el propio Hevia, alguien ha creado un perfil falso en el que utiliza una foto suya como principal y ha estado enviado solicitudes de amistad a diestro y siniestro. Ahora, cuando la historia ha llegado a sus oídos y para evitar malentendidos, ha tratado de zanjar el asunto con un vídeo. "Yes un faltosu o yes un enfermu mental. ¿No alcanzaste más que para un gaiteru maliayo, rapaz? De suplantar, suplanta a Obama o que resucitó Mandela o alguien importante", dice el gaitero en el vídeo.

LA TIRANÍA DE LAS REDES Posted by Hevia on Wednesday, May 26, 2021

Pero la queja de Hevia va más allá. Y es que asegura que cuando tuvo conocimiento de la situación denunció el caso a Facebook. "Y me contestan que no está infringiendo las normas. Cualquier día me mete en un lío", criticó el artista, que también explicó que él nunca envía solicitudes de amistad en las redes sociales. "Estoy encantado de aceptarlas, pero nunca las envío", afirma.

Además, el popular músico, que saltó a la fama en 1998 con su disco "Tierra de nadie", también dejó una reflexión a sus seguidores. "¿Os imagináis que un gobierno nos obligara a rellenar un 'qué estás pensando' todos los días? Sería un escándalo, habría revueltas sociales", explica sobre la esclavitud de las redes sociales a las que algunos acaban sometidos: "Es un Gran Hermano al que los humanos se someten voluntariamente".