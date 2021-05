El grupo de concejales no adscritos de Pravia denuncia que el equipo de gobierno, del PSOE, no ha incluído su moción con la petición de una calle para el empresario y político praviano, ya fallecido, Ricardo Álvarez-Díaz Pire, en la sesión plenaria prevista para hoy, jueves. “No sabemos por qué, el alcalde, David Álvarez, no nos ha dicho ni palabra”, señala el portavoz municipal del grupo, Alberto Morán, quien afea que se hayan cumplido más de 100 días desde el último Pleno. En ese sentido, destaca que una de las mociones presentadas por ellos, relativa a quese respeten los turnos según los grupos de edad de la vacunación, ha quedado obsoleta por la falta de convocatoria de sesión plenaria, informa S. A.