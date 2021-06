Logrezana enseña el futuro

Los responsables del centro explican que las previsiones para el próximo año son positivas, ya que uno de los alumnos pasa a quinto y deja la escuela, pero se reciben dos nuevas matrículas, una de ellas de un pequeño de tres años, lo que les da margen en cuanto a la cobertura de plazas. El profesor y director de la escuela, David González Raba, respira aliviado viendo el incremento en una plaza. “Ganar uno es una maravilla. Con no estar apurados es suficiente”, dice, pues para poder seguir con el centro en funcionamiento debe haber un número mínimo de cuatro alumnos.

La previsión es tal que se tiene en cuenta hasta cuando alguno de los pequeños tiene un hermano pequeño que se pueda incorporar al cumplir los tres años. Y es que de sustos saben un rato en esta escuela, ya que a finales del curso 2018 el número de alumnos estaba precisamente en cuatro, lo que hizo temer por la supervivencia del centro. Finalmente se consiguió salvar la situación, que se ha estabilizado y actualmente es de tranquilidad al respecto de las previsiones de mantenimiento de matrícula.

En estas escuelas se mantiene la esencia de la educación más tradicional, en la que la cercanía de los mayores con los más pequeños es uno de los puntos fuertes. Lo explica González Raba. “Lo que más se nota es la cercanía de los chavales. Lo que los mayores cuidan de los pequeños y cómo los pequeños se empapan a su vez de los mayores”, señala. Esa convivencia en las aulas es una experiencia muy enriquecedora.

Esa cercanía entre los alumnos, el reducido número de niños y el hecho de que sea la misma persona, David González, la que imparte todas las materias troncales son algunas de las características de esta escuela de Logrezana. Eso le da hasta más valor a la enseñanza, argumenta el propio director del centro: “Yo creo que tiene más pros que contras. Es como una clase particular. Hay que dejarlos a su aire, que cometan sus errores. No es lo mismo que estar con 25 o con 30 niños en un aula. Aunque también hay que tener cuidado con esa autonomía, que ellos no se descuiden y relajen porque sepan que tú estás encima”.

La actividad de González se complementa con las visitas del profesor de Inglés y de los de Llingua, Religión, Educación Física y Música. La escuela rural está situada en la parte alta de Logrezana, en un edificio que data del año 1922, y que fue construido por Manuel González, que tras volver de Cuba, le dio el toque característico indiano a la construcción. Le entregó las escuelas al pueblo, y fue nombrado hijo predilecto.

Ahora, dentro de esas paredes, todo ese patrimonio se conserva en un año que fue difícil para la educación, pero que en un emplazamiento como este se llevó de mejor manera al estar en contacto permanente con la naturaleza. El curso del covid no se sufrió como en otros lugares, explica el director: “Esto fue un oasis comparado con otros colegios. Son muy pocos críos, las zonas amplias y al aire libre son muchas y el patio que tenemos es una gozada, aunque sí que es verdad que en invierno, los días de lluvia, tuvimos que inventar un sistema de cuerdas para poder tener las ventanas abiertas y que no entrara agua”. La escuela rural de Logrezana fue un oasis en tiempos de covid y quiere seguir manteniendo sus señas de identidad siempre: una educación prácticamente individualizada, que fomenta la relación entre grandes y pequeños y que afortunadamente parece tener el futuro garantizado.