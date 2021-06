“Tenemos un buen entrenador y una buena selección, no hay que partir con complejos”

Aunque Vicente del Bosque (Salamanca, 1950) ha estado muchas veces en Asturias, tiene que reconocer que nunca ha pisado Noreña y que tampoco ha probado el chorizo sabadiego. “La cantera asturiana siempre ha sido muy buena, aunque estos años hayan sido un poco peores. Todos los equipos que ahora están en segunda, fueron alguna vez de primera. Es que la competición es muy dura”, señala a LA NUEVA ESPAÑA. El exseleccionador nacional, que consiguió hacer a España bicampeona de Europa y campeona del mundo, fue reconocido por la calidad de su juego en su juventud en el Real Madrid y ahora es entrenador en la “Vicente del Bosque Football Academy”. Para presentar su campus veraniego, mañana, estará por primera vez en Noreña.

–¿Por qué a Noreña?

–Fue por mediación del Ayuntamiento. Vamos a hacer algo que ya se está llevando a cabo en otros lugares de España, como Madrid, Salamanca o Estepona. Y mañana vamos a presentar el campus que haremos en verano. Es un proyecto bonito, de iniciar a los niños en el juego del fútbol, que trasmite muchos valores positivos.

–¿Qué tiene de bueno?

–Todo aquello que lleva deporte, tiene muchos valores positivos, porque se tiene un poder educativo a través del deporte enorme. Intentamos que haya buenas conductas, buenos comportamientos y mucho compañerismo.

–Pero en el mundo de fútbol hay muchos malos ejemplos.

–Claro que hay buenos y malos ejemplos. No podemos tomar un ejemplo malo y que eso sea una constante. Los que están en la selección nacional seguramente sean muy buenos referentes para los niños, que es lo más importante.

–¿Le parece bien la convocatoria de Luis Enrique?

–Tuvo que tomar decisiones y mi máximo respeto a sus opiniones. Cada uno somos distintos, de un padre y una madre, y seguro que lo va a enfocar de la mejor forma posible.

–Pero no partimos de favoritos, ¿eso es bueno o malo?

–Yo creo que siempre hay que ser optimistas. Tenemos un buen seleccionador y unos buenos jugadores. No hay que partir con complejos contra ningún equipo.

–¿Y lo de las vacunas?

–En este tiempo de incertidumbre durante un año y pico, todo el mundo ha opinado como si supiera de vacunación. Yo no tengo ni idea. Los que tienen que hablar son los expertos y muchas veces ni ellos lo saben. ¡Fíjate si somos ignorantes!

–Volviendo a los valores, ¿habrá igualdad en el mundo del fútbol?

–Yo creo que en España se ha dado un impulso muy fuerte al fútbol femenino y ha sido eficaz. El resultado del Barcelona –el F.C. Barcelona consiguió ganar la “Champions League” por primera vez en su historia hace un mes– no es algo recién llegado. Si no, no estaríamos a los niveles de los que estamos. Seguramente seamos de los mejores países en el mundo. Yo creo que se han dado muchos pasos para adelante para mejorar. Nosotros lo notamos en la escuela: el otro día estuvimos en San Fernando y en Estepona, y había muchas apuntadas. Vamos dando pasos.

–¿Y con la integración de las personas con discapacidad?

–También se han dado pasos adelante. Yo lo he vivido en mis propias carnes. El hecho de que exista una liga “genuine” es todo un avance para el fútbol profesional; un avance enorme. Yo lo percibo en Madrid: veo que los chavales pueden practicar deporte y divertirse y que es muy bueno para ellos. Es el partido de los domingos y una competición, como para cualquier otro niño. Es una cosa a la que hay que darle visibilidad.

–¿Pero la “Superliga” es un retroceso?

–Yo solo diré dos cosas: que la de Europa está muy bien, y que no me gustaría que se perjudicasen las competiciones domésticas por culpa de los grandes equipos.