La Audiencia dicta el archivo de la causa contra dos exalcaldes de Teverga

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial confirma el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado número 2 de Grado en relación a la querella por presuntos delitos de fraude, malversación, abuso de funciones y prevaricación interpuesta por el Ayuntamiento de Teverga, gobernado por IU, contra los dos anteriores alcaldes del concejo, María del Carmen Fernández Alonso y Belarmino Álvarez Arias, ambos del PSOE, por la expropiación del palacio Valdecarzana para su conversión en hotel. El Fiscal ya había pedido el archivo.

El auto de la Audiencia Provincial señala que “ha de compartirse con la instructora que no existen delitos de actuación delictiva, no existen resoluciones injustas o arbitrarias de la gravedad que requiere el tipo penal, ni por acción ni por omisión”, por lo que acuerda desestimar el recurso de apelación que puso el Consistorio tevergano contra el auto de sobreseimiento provisional que dictó el Juzgado moscón.

El Ayuntamiento presentó la querella, según explicó IU, porque presuntamente se había advertido una irregularidad en torno a la tasación del inmueble, que se cifró en 152.896 euros, y finalmente se adquirió por un millón de euros que, ahora, reclama la propiedad. También señalaban que cuando se cerró la compra ya se había extinguido el derecho a recibir la subvención de fondos mineros, a cuya obtención se había vinculado la operación.

La presunta comisión de delitos fue descartada por el Juzgado moscón y, ahora, el auto de la Audiencia Provincial desestima la prevaricación al considerar que no se produjo ninguna infracción, por acción o por omisión, que acredite la comisión del delito. El resto de delitos denunciados, que considera accidentales al de prevaricación, también son rechazados en el fallo judicial. Entre otros, no halla fraude en la subvención al no haberse producido un desvío de la ayuda a otros fines como tipifica el Código Penal. Una expropiación que, por otro lado, el Consistorio pretende anular para evitar el pago del millón pactado, más los intereses de demora que, alegan, llevaría las arcas municipales a la ruina.