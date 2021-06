El exfutbolista Miguel López Cedrón será el pregonero de la fiesta de Exconxuraos

El exfutbolista y actual director deportivo y presidente de la Unión Deportiva Llanera, Miguel López Cedrón, será el pregonero de la fiesta de Exconxuraos de Llanera, que se celebrará del 28 de junio al 4 de julio. Una edición, tras el parón del año pasado, que lleva por título “Otro Exconxuraos es posible” y que acercará la cita, declarada de Interés Turístico Regional, a los núcleos urbanos de Posada y Lugo. No habrá cena medieval ni verbenas con grandes orquestas en el recinto ferial, pero sí un programa cultural y de ocio con el que pretenden favorecer al comercio y la hostelería.

“Como llanerense es un gran orgullo, desde que me lo propusieron no dudé, incluso, tenía las vacaciones programadas pero no había ninguna duda porque es un orgullo, es la fiesta más importante del concejo”, declaró López Cedrón, natural de Villabona. El pregonero fue anunciado por el alcalde, Gerardo Sanz, y la concejala de Cultura, Eva María Pérez, muy orgullosos de presentar al futbolista, que militó en Primera División con el Sporting y el Numancia.

Las actividades de Exconxuraos comenzarán el lunes, 28 de junio, con la inauguración de una exposición de la asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, en la Casa de Cultura de Posada

El pregón será el día 2 de julio pero las actividades de Exconxuraos comenzarán el lunes, 28 de junio, con la inauguración de una exposición de la asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, en la Casa de Cultura de Posada. Al día siguiente habrá un cuentacuentos infantil en la Casa de Cultura de Lugo. El programa sigue el miércoles 30 de junio con una muestra de vestimenta civil y militar del siglo XV desde las seis de la tarde en el parque Cuno Corquera, de Posada, al que seguirá un combate entre caballeros, a cargo de la asociación “Éstula”.

También habrá tiempo para ahondar en la historia con la conferencia “Una rebelión antiseñorial: Los Perxuraos de Llanera”, a cargo del llanerense Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Será el jueves 1 de julio a las 19:00 horas, en la escuela municipal de música, con la proyección de “Exconxuraos, la película”.

El viernes 2 de julio será la procesión de Exconxuraos, a las 18:30 horas, por las calles de Posada de Llanera y el pregón de Miguel López Cedrón, a las 19:00 horas, en el parque Cuno Corquera. Después habrá una muestra reducida de la recreación histórica de los Exconxuraos, con una representación popular. La jornada la rematan con el concierto del grupo “D’Cano” a las 21:00 horas, en el mismo parque.

El festejo finalizará el fin de semana del 3 y 4 de julio con un mercado medieval en el parque Ovidio Libardón, de Lugo . Además, estará animado al mediodía por la asociación cultural “La Madreña”, el sábado, y por la Banda de Gaites “Fonte Fuécara”, el domingo. También habrá conciertos con el grupo “Pequeño Club Imposible” y “John Paperback and The Railroad Sinners”, que tocarán durante el sábado y el domingo a las 21.00 y 13.30 horas.