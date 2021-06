Éxito de las visitas guiadas por Somao, con turistas británicos y de otras comunidades

A la espera de más. La primera visita guiada del verano por Somao, en Pravia, dejó a los visitantes con ganas de conocer más sobre las impresionantes casonas de estilo indiano, de principios de siglo XX, que hay en la localidad, premio “Pueblo ejemplar” de la Fundación Princesa de Asturias en 2021. El paseo por las villas indianas dejó prendados a los participantes en esta iniciativa, a quienes les pesa no poder entrar a ver por dentro las viviendas al ser de propiedad privada. “Me quedé con ganas de más contacto, de entrar, visitar los jardines, estar un poco más cerca, pero las casas al ser particulares no se puede, es una pena”, señaló Luis Rozalén, de Madrid.

Así inauguró ayer el Ayuntamiento de Pravia las visitas guiadas que harán todos los viernes, por la mañana, en los meses de julio y agosto con la técnica de la oficina de turismo, Yaiza García, como guía del recorrido. Y para dar empuje a la programación acudió el director general de Política Lingüística, Antón García, y la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, quienes apoyaron esta iniciativa municipal ligada a la cultura y patrimonio.

En ese sentido, el alcalde, David Álvarez, resaltó la importancia del apoyo institucional dado que Somao es un recurso turístico importante para el Principado de Asturias. Y valoró positivamente la asistencia, con un grupo “numeroso e interesado. “Se marcharon todos muy contentos”, resumió al final de la visita.

Un recorrido que dejó encantados a los asistentes, algunos llegados hasta desde Inglaterra, como Bill Rutter. “Me ha gustado mucho, todas las casas son una maravilla y tienen su historia detrás, además están muy bien cuidadas y merece la pena venir a la visita”, dijo el londinense.

El especial mantenimiento de las casonas indianas y que algunas de ellas siguen en propiedad de las familias que las erigieron sorprendió mucho a los visitantes, que hicieron diversas preguntas a lo largo de todo el recorrido, interesándose por aspectos del día a día de los indianos, el origen de sus fortunas o detalles de los interiores de las viviendas. Y los jardines fueron uno de los aspectos más comentados. Según relató la guía, los que retornaban traían plantas exóticas, palmeras y secuoyas, “para que el resto viesen de donde venían y el poder económico que tenían para traer esas especies”, explicó.

Y los datos que fue ofreciendo de cada inmueble iban enganchando más y más a los asistentes que, como la madrileña Encarna Fernández, se quedó maravillada: “Ha sido muy interesante y aclara muchas cosas”.

Lo mismo pensó la asturiana Herminia Vega, que ya había estado en el pueblo praviano en alguna ocasión de visita. Pero el recorrido guiado le encantó. Y, como al resto, “me gustaría ver las casas por dentro”, dijo. “Es una visita maravillosa, el pueblo está muy cuidado y muy limpio y tiene encanto estando en el interior pero con vistas estupendas del mar. Le doy un 10”, afirmó la mujer.

Este primer recorrido de la temporada por Somao, uno de los grandes atractivos turísticos del Bajo Nalón, fue todo un éxito. Y todo aquel que quiera conocer al detalle la historia y curiosidades de las casonas indianas solo tiene que reservar plaza en la oficina de turismo. Será todos los viernes, a las 11.00 horas.