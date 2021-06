Los tratantes de La Pola lamentan que cada vez hay menos reses y son más baratas

Hace diez años, por estas mismas fechas, el precio medio de un ternero en el Mercado de Ganados de Pola de Siero, referencia en todo el Norte de España, era de 241 euros, decena arriba o abajo en función al tipo. Ahora es de 190 euros. Es decir, los precios son un 21,46 por ciento menores que hace diez años. “Ahora es imposible que nadie empiece de cero”, asegura Jesús Díaz, un tratante de ganado de Piloña, al lado de sus reses, Cada vez viven peor, dice. Cada vez sube más el precio del pienso, de la gasolina y de la vida, y ellos ganan menos. Están en peligro de extinción, asevera.

El mercado de los lunes y jueves cada vez tiene menos reses. Y cada vez se paga menos por ellas ha sido un proceso progresivo: si se colocaran en un gráfico los precios de los terneros de los jueves por estas fechas de los diez últimos años, la línea que forman es un precipicio que nunca deja de caer. La última semana de junio de 2011 la media del precio era de 241 euros. En 2014, 238. En 2017, 210. En 2019, 188. En 2020, el peor año, 165. Y el jueves pasado, los últimos datos que recoge el Mercado de Ganado de Pola de Siero reflejan que la media se sitúa en 190 euros para los diferentes tipos de terneros.

Hay un truco para ser tratante: aprenderlo desde crío. Lo habitual, según cuentan Jesús Díaz y Óscar del Campo desde el mercado, es recorrer los pueblos con uno que se dedica al mismo oficio hasta que ganas la suficiente independencia como para hacerlo por tu cuenta.

A José Luis Rodríguez le tocó. Su padre, que tiene el mismo nombre que él, se levantaba de madrugada para buscar por los alrededores las reses para ganarse el pan. Aprendió a regatear. Y también que no era el trabajo al que él quería dedicarse. Su hermano sí, y ahora también su sobrino, pero no sabe si este último llegará a conseguirlo.

Ayer coincidió que estaba por la zona su padre, José Luis senior, y se pasó por el mercado para rememorar los viejos tiempos: “Está casi vacío. No es nada comparado a lo que había antes”, dice mirando hacia los recintos de hierro donde están los terneros.

Aunque para los ojos de José Luis cuando era niño todo era más grande de lo que parecía –las caleyas, los terneros, el mercado, los paisanos–, no le falta razón. Siguiendo en la misma línea temporal, a finales de junio del año 2011 hubo en el mercado un total de 1.577 reses. El pasado jueves hubo apenas 932. Si bien es cierto que esto puede darse por un factor coyuntural, la tendencia de los últimos diez años respalda la bajada progresiva. El punto de inflexión fue en el año 2017, y desde entonces, cada vez hay menos.

No obstante, los tratantes señalan que el peor año fue el pasado, aunque este no consiguen levantar cabeza del todo. Que si continúan con ese trabajo es “por afición” y también porque no saben hacer otra cosa. Pero si volvieran a ser jóvenes, repetirían ese tipo de vida porque también les apasiona. Aunque Óscar del Campo se haya tenido que levantar a las cuatro menos cuarto de la mañana para llegar al mercado.

“No hay futuro, ni pa los tratantes ni pa los ganaderos. Que nos den más facilidades”, señala Enrique Fernández, que es el último en unirse a la charla. Pero carne seguirá habiendo, añade. Todos ellos llevan la misma indumentaria: katiuskas y una vara de avellano para guiar a las vacas. Y Óscar, Jesús y Enrique se marchan juntos a comer, como todas las semanas. Son las doce de la mañana y para ellos se ha acabado el mercado hasta el próximo jueves, mientras dure