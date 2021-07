La Audiencia Provincial de Asturias ha dado archivo definitivo a la querella interpuesta por un presunto delito de prevaricación contra la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y el concejal de Obras, Pelayo Suárez, por supuestamente haber dado orden de vetar a un empresario para la realización de obras públicas. El auto, dado a conocer ayer por el equipo de gobierno de IPÑ (Independientes por Noreña), descarta cualquier participación o actuación de carácter delictiva por parte de ambos políticos, quienes están valorando emprender acciones legales contra el denunciante por los daños morales y psicológicos sufridos y en defensa de su derecho al honor.

Relacionadas El juez llama a declarar a la regidora de Noreña por vetar a una empresa de obras

“Siempre estuvimos tranquilos y confiados porque no obramos de mala fe, nunca lo hemos hecho ni nunca lo vamos a hacer, pero no podemos seguir en esta situación con varias denuncias del querellante y vamos a defender nuestros derechos, sobre todo el del honor”, señaló Pelayo Suárez, satisfecho con la decisión judicial. Junto a él, la teniente de alcalde, Ana González, se mostró muy indignada con la presión judicial que, denuncia, viven desde que entraron al gobierno en 2015. “Basta ya de estar en los juzgados, no es bueno para el concejo, al que se le está haciendo un daño tremendo”.

El auto de la Audiencia ratifica el archivo que había decretado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pola de Siero al no hallar indicios de delito en la actuación ni de Antuña ni de Suárez en relación al querellante. A mayores, el fallo descarta cualquier participación de la Alcaldesa en los hechos denunciados, “de los que no tenía atribuciones”. En cuanto al concejal de Obras, la decisión judicial indica que “nunca dictó ninguna resolución referida al contratista denunciante”, así como detalla que actuó sin arbitrariedad y en base a la normativa legal vigente.

“En ningún momento comenten delito alguno”, remarcó la teniente de Alcalde, quien apunta que el denunciante no aportó ningún elemento de juicio o propuesta de prueba que permitiese apreciar un comportamiento ilegal en la actuación de la regidora y del edil, que fueron representados legalmente por el despacho de abogados Junceda de Oviedo. “Es una más de las múltiples situaciones a las que no estamos viendo sometidos, sobre todo Amparo y Pelayo, siendo el Ayuntamiento más judicializado de Asturias desde 2015”, denunció Ana González.

Por ello, estiman necesario tomar las medidas legales oportunas a su alcance “porque ya estuvo bien”, señaló González. “Nuestra honorabilidad ha estado tocada en todo momento”, añadió Suárez, quien reconoce que la situación vivida, a nivel personal, ha sido “muy dura”. También la Alcaldesa se emocionó al conocer el fallo, el pasado viernes, “porque, aunque tranquila con su buen hacer dentro del Ayuntamiento, ya está agotada en ese sentido, igual que Pelayo”, remarcó González.

Los dos miembros del equipo de gobierno local lamentaron que estas denuncias “distorsionan” la labor y trabajo que realizan en el Consistorio que “es legal y bueno para todos los noreñenses”.