El Ayuntamiento de Grado lanza una campaña entre los peregrinos del Camino Primitivo sobre los perros sueltos en los pueblos debido a que se han dado casos en los que se ha avisado a la protectora o la policía local alertando sobre su abandono cuando son animales, según explican los carteles, que "viven en libertad, tienen dueños no corren peligro y muchos de ellos están custodiando el ganado". El Consistorio recuerda, además, que "un perro suelto no es necesariamente un perro perdido" y que no se avise a los servicios de recogida de animales si no están seguros del estado de abandono del animal.