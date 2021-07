El Valle (Carreño) busca quien le toque las campanas

El toque de campanas podría ser declarado Patrimonio de la Humanidad en los próximos años, o al menos así lo solicitó el Ministerio de Cultura a la UNESCO hace unas semanas. El requisito principal para que sea considerado bajo ese paraguas parte de una premisa: que el toque sea manual. Algo que se está perdiendo debido al avance de la tecnología, y que quieren recuperar en la parroquia carreñense de El Valle. Julián Rodríguez, un vecino de la zona encargado de tocar en iglesias de diferentes parroquias del concejo, es el encargado de traspasar los conocimientos a un par de jóvenes del pueblo, que buscan asumir el peso de la tradición de cara al futuro.

Un futuro cercano, porque El Valle lleva dos años sin escuchar sus campanas acompañar la tradicional procesión que tiene lugar siempre en las fiestas de El Carmen a mediados de julio. El mal estado de las campanas, combinado con la suspensión de las fiestas por la irrupción del covid hicieron que se frenara la tradición, que en este 2021 se va a recuperar, gracias al ímpetu de los vecinos. De los mayores, que reunieron dinero para rehabilitar las campanas y de los jóvenes, que han aceptado adquirir los conocimientos para que se mantenga esa tradición.

Es el caso de Inés Fernández, de 37 años y Luis García, de 26. También de Javier Prendes, que no pudo acudir a la primera cita formativa. Los que sí estuvieron recibieron ayer una pequeña clase impartida por Julián Rodríguez, de 75 años, vecino de Piedeloro. Julián es de los pocos de la zona que consigue mantener viva la tradición del toque a mano de la campana, y que habitualmente toca en su parroquia o en la de Perlora: “Enseñaré lo que sea. Espero que sea útil. No hay gente joven que toque las campanas porque se perdió el contacto con la Iglesia y esto es una consecuencia de ello”.

A Inés la tradición le viene en la sangre. Su padre era el que acompañaba la procesión de El Carmen encaramado al campanario de la Iglesia de Santa Eulalia, hasta que hace dos años las condiciones obligaron a parar, y ahora ella quiere coger el testigo. “Mi abuelo y mi padre tocaban las campanas. Me enseñaron ellos y ahora espero que mi abuelo esté orgulloso desde arriba”. Llega con conocimientos a la clase, ya que en más de una ocasión ha hecho retumbar El Valle: “Siempre me gustó, empecé hace unos años, cuando todavía vivía mi abuelo. Tocaba la víspera de la procesión, cuando sonaban los voladores”.

Ese conocimiento avanzado no lo tiene Luis, al que sí que le sobra formación musical, puesto que estudia en Madrid el título superior de jazz, pero para el que las campanas son algo totalmente nuevo. Hijo de Elena Vega, la catequista de El Valle, también le toca por lazos familiares: “No tengo ni idea de tocar las campanas, pero me avisó mi tía y me parece interesante probar”. Después de esa prueba, una conclusión: “Es un poco angustioso. Suenan a mucho volumen y estás al lado, seguramente sea hasta hiriente para el tímpano” comenta entre risas.

Aparte de la destreza que se requiere para manejar los dos badajos a la vez, es necesaria buena forma física, para aguantar hasta 20 minutos de continuo en una posición incómoda, en un habitáculo mínimo en el que solamente cabe una persona y haciendo equilibrios. Este arte tiene muchos secretos, pero principalmente uno, la práctica, que sobresale por encima de más cosas, explica Julián: “El que crea que en un día va a tocar las campanas está muy equivocado. En menos de seis meses tocando todos los días no se tocan bien. Hay que dominar muy bien las manos, sobre todo hacer que la izquierda, que suele ser la menos hábil, vaya acorde a la derecha”.

El Valle volverá a escuchar sus campanas el próximo día 18 acompañando a la procesión, en el día grande de las Fiestas de El Carmen, y será gracias a estos dos jóvenes que recibieron los consejos aportados por la veteranía de Julián. “Es importante mantener la tradición, es algo que alegra mucho la fiesta, es como una llamada al pueblo. Una vez al año por lo menos es importante que suenen, aportan ambiente festivo”, indica.

Rodríguez ya prepara también su toque en las fiestas de Piedeloro, el tercer domingo de agosto, mientras deja bien atado el toque de El Valle, pero eso sí, mandando un aviso, que repite cada poco a los curas de las parroquias de la zona: “Me quedan pocos años de subir ahí. Vais a tener que buscar un campanero más joven”.