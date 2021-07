El centenario Bruno Rodríguez Reguera, eterno en la agrupación socialista de Carreño

Hace casi un siglo que Bruno Rodríguez Reguera nació en el marinero barrio candasín de Tarantela. Después de atravesar todo lo convulso que fue el pasado siglo, Bruno, vinculado al socialismo toda la vida, sigue viviendo en ese mismo barrio que le vio crecer y resistir, y con 98 años de edad recibió ayer un homenaje que se había pospuesto desde 2019, pero que finalmente pudo realizarse como se realizan los buenos homenajes, con el protagonista en vida. La Agrupación Socialista de Carreño quiso reconocer la militancia desde joven de Bruno Reguera, y desde ayer pasa a tener su nombre, en una jornada especial y en unos actos en los que estuvo el Presidente del Principado, Adrián Barbón, que también aprovechó para visitar al homenajeado y departir con él unos minutos.

En la actualidad Bruno Reguera no puede salir de su casa. El estado de salud, los devenires del confinamiento a punto de cumplir cien años y un edificio antiguo sin ascensor hacen que este vecino no pueda salir de su domicilio. Pero el músculo más importante, el cerebro, lo sigue teniendo ágil. No pudo desplazarse a la Casa del Pueblo, donde sí que estuvo su familia para descubrir una placa con su nombre y con su imagen. La biznieta de Bruno, aupada en hombros por su abuelo (hijo del homenajeado) fue la encargada de descubrirla ante los aplausos de las autoridades.

Minutos después, Bruno recibía la visita de las autoridades, encabezadas por el presidente del Principado, y visiblemente emocionado se quitaba méritos: “No sé porqué tantos honores. No sé porqué os molestáis tanto”, señalaba. La sensación es unánime, según el propio Barbón tras charlar con él: “Bruno está como un cañón”.

Bruno Rodríguez Reguera nació en los años 20 en el seno de una familia con diez hermanos más en la villa candasina, varios de ellos militantes socialistas. A varios los perdió durante su niñez y a otros dos durante el desarrollo de la Guerra Civil. Una Guerra Civil que le interrumpió su primer trabajo, con tan solo once años de edad. Al término de la misma, le echaron junto a su madre y sus hermanos de su casa y mientras su padre estaba encarcelado en Logroño, la familia tuvo que dividirse entre varias casas de otros familiares y amistades para seguir avanzando.

Avanzar, algo que Bruno ha hecho hasta ahora. Durante dos años hizo la mili en Ferrol, se casó en 1955 y trabajó hasta los 60. Primero en la mar, luego en la Fábrica de Aboño, y luego en la de Tudela Veguín, donde le llegó la jubilación por enfermedad: “Sacaba las perras de donde hiciera falta”.

Siempre vinculó su actividad laboral y su vida familiar, con dos hijos, con su militancia socialista, con múltiples anécdotas vinculadas con la represión durante el franquismo. Se fue convirtiendo poco a poco en una de las figuras más queridas del PSOE de Carreño, y un vecino reconocido por todos en el pueblo, siempre que salía a hacer vida y a pasear, con sus gafas de sol y sus dos bastones ya en sus últimos años. De hecho, pese a su edad y su estado de salud sigue yendo de manera simbólica en las listas de las elecciones municipales, en una militancia que se sigue prolongando y que se ha querido reconocer desde la Agrupación Local, como reconocía la Alcaldesa Amelia Fernández tras la proyección del documental que repasó su vida: “Es de justicia reconocer su esfuerzo y es un orgullo contar con personas como él, que fueron las que nos trajeron hasta aquí. Es una figura en la que mirarnos”. El Presidente, Adrián Barbón, también tuvo palabras para él: “Bruno es una persona que conoció la represión y que ha vivido todo. Y el mensaje que nos deja es que tenemos que ser felices”.

Ese mensaje es una de las lecciones que deja la vida de una persona entrañable como Bruno, que lo ha vivido todo y que quiere seguir viviendo: “Hay que vivir feliz. Ser honesto, mirar con la cara muy alta y no despreciar a nadie sea de la ideología que sea. Lo demás, a vivir que son cuatro días. No me creo que siga vivo todavía. No me lo creo. A vivir”.