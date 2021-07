El Ayuntamiento de Villaviciosa deberá elevar la cuantía de la indemnización a la familia de Francisco Montes, fallecido el 5 julio de 2017 en la sauna municipal tras sufrir un golpe de calor. La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gijón ha estimado el recurso presentado por la familia al apreciar que la víctima no tuvo “ninguna actuación imprudente” que los servicios municipales no actuaron con “prontitud”, ni hubo una “vigilancia efectiva” ya que el cuerpo no fue localizado hasta el día después. El Consistorio, la empresa que prestaba servicios en las piscinas municipales y la compañía de seguros deberán abonar casi 80.000 euros, 60.550 a la madre y más de 19.000 a su hermano.

Francisco Montes falleció el día de su cumpleaños, el 5 de julio de 2017, en la sauna de las piscinas municipales de Villaviciosa debido a un golpe de calor. Su cuerpo fue localizado al día siguiente por una limpiadora de las instalaciones municipales, pese a que la familia, al percatarse de su ausencia, se desplazó hasta ese mismo día a la piscina municipal donde el personal le dijo que “no había nadie”.

El Ayuntamiento de Villaviciosa dictó una resolución en julio de 2019, en la que reconocía la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento “por insuficiencia de las medidas de vigilancia y seguridad” en el uso de las instalaciones y en la que aprobaba una indemnización por daños morales de 6.000 euros para cada uno de los reclamantes, la madre y el hermano del fallecido. Además, en dicha resolución el Consistorio declaró la responsabilidad de Aqualia, como contratista de los servicios de las piscinas, “por una deficiente ejecución contractual” y trasladaba a esa empresa el abono de las indemnizaciones.

La familia, representada por el letrado Eduardo Rueda, decidió recurrir la resolución administrativa, asumiendo ese litigio el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gijón. Francisco Montes padecía diabetes, una circunstancia de la que había advertido al personal de las piscinas, y tenía reconocido un grado de discapacidad del 34 por ciento, aunque no tenía problemas de movilidad. En la sauna había un cartel en el que se indicaba que esa actividad está contraindicada para personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, embarazadas y personas que hubieran bebido alcohol.

La sentencia constata la existencia de un defecto en la aguja medidora y determina que “no se advierte ninguna actuación imprudente” por parte de la víctima