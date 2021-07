Román Torre lleva el futuro a Candás

Desde este pasado viernes y hasta el próximo 19 de septiembre, en pleno verano carreñense, se podrá visitar en el Museo Antón la exposición “Ekumen Souvenirs”. El proyecto cuenta con una temática futurista, y utiliza técnicas plásticas y digitales para recrear objetos y escenas extraídas del universo de las obras de la escritora norteamericana, referente en la literatura fantástica, Úrsula K Le Guin. Los objetos buscan hacer reflexionar al público sobre la posibilidad de otros mundos y costumbres e invitan a ser pretexto para reflexionar sobre nuestro entorno cultural y científico. En palabras de Román Torre: “Es como una versión de esas novelas. Como si hubiera alguien que ha ido viajando por esos planetas y ha ido recogiendo muestras”.

Esta no es más que una obra de esta pareja de artistas, que bajo el nombre de Rotor Studio trabajan en el arte desde el diseño industrial en su rincón de Gijón. Román se crió en Candás aunque nació en el Hospital de Jove, al que se derivaban los partos por aquel entonces y algo sobre lo que bromea: “Vaya trayecto para mi madre…” Su familia había llegado a la villa carreñense como muchos otros llegaron a la zona, gracias al trabajo que se generó con la creación de Ensidesa y que hizo que muchos foráneos, en este caso de Cantabria, aterrizaran en el Principado. Ahora, tras haber bebido de las fuentes de LABoral Centro de Arte y de toda la industria arraigada en Barcelona, ha vuelto al Principado: “Nos apetecía hacer lo que nos gusta, todas esas cosas que en Barcelona no podías hacer. Estábamos dejando de lado nuestros proyectos y venir era decir que sí, que aquí nos íbamos a centrar en lo nuestro”.

Al poco tiempo de aterrizar de nuevo en el Principado, llegó la pandemia, que frenó el planeta, y más si cabe el sector cultural: “Claro que se notó, en el sector en esos meses no se movió nada. Teníamos varios proyectos en trámites y solamente nos ha quedado uno en Gante (Bélgica). En Rotor Studio son casi pioneros en el Principado en este ámbito, que siempre es desagradecido y complejo: “Los trabajos de Cultura son siempre rozando la precariedad. Sacamos el sueldo a base de picar, no tenemos las horas de un trabajo estable. Hace falta más tejido cultural, si no la gente acaba yéndose”.

Con un estilo peculiar, las impresoras 3D, cada vez más extendidas en la actualidad en los ámbitos industriales, tienen en esta pareja de artistas trabajo. Su arte está medio camino desde el ordenador y el taller manual. Así se confeccionó “Scala Naturae”, otra de las obras referencia de estos artistas, con la que también acaban de ganar el premio “Museo Barjola” y que se reproducirá en la gijonesa Capilla de los Remedios el próximo mes de diciembre. Se montará un folio gigante compuesto por 80 pantallas, que se irán encendiendo en función de la interpretación de una máquina presente en la sala, y que dirige la composición dependiendo de la información que reciba a partir de los espectadores presentes. Tras iluminar las diferentes pantallas, esa misma máquina volverá a codificar la información para imprimir un mensaje a la salida del visitante, como explica el propio Román: “Si uno pasa por delante, ocurre la ‘paradoja del observador’, que es la idea de que cuando alguien va a comprobar o medir algo, la otra persona (en este caso la máquina) sabe que tú estás allí y modifica su conducta. En el momento en el que hay gente y pasa por delante de la máquina, el texto va variando. Se plantea como si fuera una experiencia”.

Entre los próximos y múltiples proyectos también habrá ocasión para que se impartan una serie de cursos en la Universidad Popular de Gijón, dirigidos a los más pequeños y en los que aprenderán a montar kits medidores de partículas de materia: “Cogí como base un medidor de la Universidad de Sttutgart. Ese es un problema grande en ciudades y zonas industriales. Esa materia va al organismo, y las de origen industrial son metálicas y se oxidan dentro de los pulmones, lo que deriva en enfermedades”. Esos detectores se iluminarán con una cara sonriente si los niveles son adecuados, un trabajo de concienciación que se busca que cale en la sociedad: “El aparato está conectado a la red y lo puedes monitorizar en un mapa. Media Europa está mapeada, pero en España no hay mucho. En Gijón hay cuatro puntos, que puse yo, y ahora los niños van a aprender a hacerlos. Tenemos 72, que luego los podrán insertar y que haya una monitorización más amplia”.

Román y Ángeles han estado en todos los rincones del planeta gracias a las producciones artísticas que ellos mismos idean y elaboran. Tokio, Viena o Bulgaria han sido algunas de las plazas a las que se ha desplazado, y ahora toca jugar en casa, exponiendo en el Museo de la villa en la que se crio.